VIVA – PT Pertamina (Persero) a través del programa Mil uniformes escolares con pertamina (COMPAÑERO) nuevamente mostraron su compromiso de apoyar la educación de los niños indonesios. Esta vez, otros estuvieron presentes en la planta de mezcla de petróleo lubricantes (LOPP) y la planta de grasa – Unidad de producción (PUJ) Koja, North Yakarta, el jueves (8/14).

Leyenda de la foto: Tres estudiantes mostraron el contenido de la bolsa distribuida durante los compañeros de mil miles de uniformes escolares con Pertamina que se celebró en la planta de Pertamina Lopp & Grease – Jueves (8/14/2025).

Impulso Día del Scout 2025 que se celebra cada 14 de agosto, Pertamina distribuye asistencia en forma de uniformes y suministros escolares a 1,000 estudiantes de primaria y escuelas secundarias (SMP). La asistencia incluye un conjunto de uniformes de exploradores, un conjunto de uniformes rojos y blancos, papelería escolar, dos pares de calcetines, mochilas, un juego de papelería y botellas y zapatos para beber.

El compañero presente saludo a los beneficiarios que consisten en la comunidad familiar desfavorecida coordinada a través del gobierno local de la aldea en el norte de Yakarta, los trabajadores de la estación de servicio de Pertamina, los trabajadores del taller de enduro alrededor de la planta de mezcla de petróleo lubricante (LOPP) y los estudiantes del programa de estudiantes de SLB Enduro.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, explicó que otros son una forma de contribución de Pertamina para aumentar el acceso a la educación, al tiempo que alivian la carga de las tarifas escolares para la familia preprosperosa del norte de Jakarta, los trabajadores de SPBU, los trabajadores de enduro en el norte de Jakarta.

«Coincidiendo con Scout Day 2025, esta vez presente en el área del norte de Yakarta para satisfacer las necesidades de las escuelas de beneficiarios. Este programa es uno de los pasos de Pertamina para fortalecer la calidad de la educación, al tiempo que proporciona motivación para los escolares», dijo Fadjar.

Además, Fadjar transmitió su compañero programa en línea con el presidente del presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto, especialmente para fortalecer los recursos humanos (recursos humanos), mejorar la educación, fomentar el empoderamiento de la comunidad y el fortalecimiento de la independencia económica basada en los valores de sostenibilidad.

«La educación es un pilar importante en la construcción del futuro de la nación. A través de otros, esperamos que 1,000 niños beneficiarios puedan estar más ansiosos por estudiar y alcanzar sus objetivos», agregó.

El Programa también apoya el alivio de la pobreza, y en línea con los puntos de desarrollo de desarrollo sostenible (TPB) puntos 4 y 10, de modo que los niños de la familia pre-prosperante pueden mejorar el futuro al proporcionar acceso a una educación inclusiva.

A las actividades de las regiones de North Jokarta asistieron las filas de los directores y comisionados de Pertamina. El evento se llenó con la entrega simbólica de los paquetes de asistencia, comentarios del liderazgo de la compañía, así como interacciones cálidas entre la gerencia de Pertamina y los beneficiarios.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.