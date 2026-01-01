Mike Vrabel de los Patriots no se detiene ante los Dolphins antes del partido

Los Miami Dolphins terminarán su temporada contra el 13-3 Patriotas de Nueva Inglaterra el domingo. Los Patriots ya se han asegurado la AFC Este, pero aún pueden mejorar su siembra de playoffs con una victoria. Mientras tanto, los Dolphins fueron eliminados matemáticamente luego de su derrota de la Semana 15 ante Pittsburgh en Monday Night Football.

Los Patriots y los Dolphins se enfrentaron previamente en la Semana 2, cuando los Patriots salieron victoriosos 33-27. En esa ocasión, Nueva Inglaterra tomó una ventaja temprana de 12-0 antes de que los Dolphins respondieran en la segunda mitad y tomaran la delantera. Miami perdió el liderato al ceder un regreso del saque inicial touchdown tarde en el cuarto trimestre. Los Patriots tienen la oportunidad de barrer a los Dolphins por primera vez desde 2016. En la década de 2020, los Dolphins ganaron ocho de 11 enfrentamientos contra Nueva Inglaterra.

Mike Vrabel envía mensaje a Miami

El entrenador en jefe Mike Vrabel ha sido una espina clavada en el costado de Miami desde hace un tiempo. En 2023, los Dolphins perdieron una ventaja de 14 puntos faltando 2:40 en el último cuarto contra un Titanes equipo dirigido por Mike Vrabel. Si Miami hubiera ganado ese partido en Monday Night Football, habrían ganado su primer título divisional desde 2008. En cambio, tuvieron que salir como visitantes en los playoffs y perdieron en el cuarto juego más frío en la historia de la NFL.

En 2021, los Dolphins lograron siete victorias consecutivas para pasar de 1-7 a 8-7 y mantener brevemente un lugar en los playoffs. Los Titans liderados por Vrabel terminaron la racha de victorias de Miami al derrotar a los Dolphins 34-3, lo que dejó a Miami fuera de la contienda por los playoffs y resultó en el despido del entrenador en jefe Brian Flores después de la temporada.

Como se mencionó anteriormente, Mike Vrabel ya llevó a Nueva Inglaterra a una victoria sobre los Dolphins este año. La victoria marcó la primera como entrenador en jefe de Nueva Inglaterra. Después del juego, Vrabel dijo“Nuestra intención era defender dentro de los números y asegurarnos de que no fuera ahí donde [Dolphins] nos estaban haciendo daño”.

Los Dolphins son un equipo muy diferente al que vio New England en la Semana 2. Receptor abierto All-Pro Tyreek Hill ha estado fuera desde la semana 4 con una rodilla dislocada, el mariscal de campo Tua Tagovailoa ha sido enviado a la bancay el equipo ha adoptado un estilo de fútbol basado en carreras. Respecto a esta versión de los Dolphins, Mike Vrabel dijo“[Dolphins] tienen marca de 5-2 en sus últimos siete juegos. He creado 13 pérdidas de balón en esas cinco victorias, tengo un corredor que es primero en la liga en YPC, YAC y carreras explosivas y algunas listas de lesionados jóvenes que realmente están mejorando y jugando bien”.

Delfines vs Patriotas

Por supuesto, los Patriots también son muy diferentes de lo que vio Miami por última vez. El mariscal de campo Drake Maye se ha transformado en un favorito al MVP y los Patriots han ganado 12 de sus últimos 13 partidos.

Su ofensiva es quinta en la liga en puntos por juego, mientras que su defensa también es quinta en puntos por juego permitidos. En la Semana 2, los Dolphins tuvieron muchas oportunidades de salir victoriosos, incluida una recepción de De’Von Achane que casi logra un touchdownpero su pie se salió del campo faltando menos de un minuto para el final del partido. En la semana 18, los roles cambiaron. Los Dolphins son los perdedores, mientras que los Patriots parecen contendientes al Super Bowl.