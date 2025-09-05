Mike Tyson Umbar Amenazas a Mayweather: ¡peligro de salud!

VIVA – Mundo boxeo hizo una escena. Dos leyendas vivas, Mike Tyson Y Floyd MayweatherCiertamente se enfrentarán en un partido de exposición.

TMZ Sports reveló por primera vez esta buena noticia, que dijo que Tyson y Mayweather habían firmado un contrato. Esta pelea será promovida por CSI Sports/Fight Sports y está programada para tener lugar en la primavera de 2026. Sin embargo, la ubicación y la fecha exacta todavía se mantienen en secreto.

Tyson, que ahora tiene 59 años, inmediatamente compartió un póster de batalla a través de las redes sociales con una breve leyenda, «Próximamente».

La leyenda apodada Iron Mike admitió que todavía no podía creer que montaría el ring contra Mayweather.

«Esta pelea es algo que incluso yo nunca pienso en eso sucederá. El mundo del boxeo ha entrado en una nueva era llena de sorpresas. Pero honestamente, todavía no creo que Floyd realmente quiera hacerlo», dijo Tyson.

«Esto será peligroso para su salud. Pero él quiere, el contrato ha sido firmado, ¡y esto sucederá!»

Mientras tanto, Mayweather, que ahora tiene 48 años, también abrió su voz. Con su estilo de marca registrada, subió un video que contaba un montón de dinero en un jet privado.

«He hecho esto durante 30 años y nadie puede dañar mi legado», dijo Mayweather.

«Si hago algo, debe ser grande y legendario. Soy el mejor en el negocio del boxeo. Esta pelea proporcionará el entretenimiento que los fanáticos quieren».

Registros de llamadas de la exposición

Tyson no es la primera vez en montar el ring después de la jubilación. En 2020, pudo luchar contra Roy Jones Jr. y luego regresó para luchar contra Jake Paul en 2024, a pesar de ser controvertido a través de los números.

Mientras que Mayweather es más activo con varios partidos de exhibición. Una vez luchó contra Logan Paul, Deji (hermana de Ksi), con Aaron Chalmers. Finalmente, apareció en agosto de 2024 para enfrentar a John Gotti III. Su última batalla profesional tuvo lugar en 2017 cuando derrotó a la estrella de UFC Conor McGregor.

Ahora, Duel Tyson vs Mayweather sin duda será uno de los partidos más esperados el próximo año.