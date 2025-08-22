Mike Tomlin de Steelers dispara 1-Liner por gravedad de Derrick Harmon Lesión de rodilla

El Pittsburgh Steelers ganó en la semana 3 de la pretemporada de la NFL el jueves. Pero muchos entrenadores de la NFL prefieren mantenerse saludables a través de concursos de pretemporada en lugar de ganar. Los Steelers no lograron el último, como selección de primera ronda Derrick Harmon se fue durante el segundo trimestre de la semana 3 de la pretemporada en un carro.

El equipo lo descartó con una lesión en la rodilla.

Después del juego, el entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, compartió que Harmon sufrió un esguince de rodilla. Tomlin también dijo que está siendo evaluado más.

Cuando se le hizo una pregunta de seguimiento sobre si le preocupaba que la lesión fuera grave, Tomlin mantuvo su respuesta a una oración.

«Como dije, fue un esguince de rodilla». dijo Tomlin.

¿Esguas de rodilla el mejor escenario para Derrick Harmon de Steelers?

Los jugadores que se van en carritos a veces pueden ser engañosos. Pero los expertos y los fanáticos siempre asumen lo peor cuando un jugador necesita un carrito para abandonar el campo después de una lesión.

Por esa razón, un esguince de rodilla es probablemente uno de los mejores escenarios para Harmon.

Sin embargo, eso supone que es solo un esguince de rodilla de grado 1. En general, los «esguinces» se consideran lesiones más suaves, pero el término es ambiguo.

Tomlin parecía aprovechar el hecho de que los «esguinces» pueden tener una amplia gama de seriedad y simplemente aplicó el término general a la dolencia de Harmon después del juego.

El editor colaborador de NFL.com, Bill Bradley, describió el término en 2014:

«Cuando usamos el término ‘esguince’, por definición significa una lesión en un ligamento», Bradley escribió. «Una ‘cepa’ es una lesión en un músculo o un tendón. Un esguince de rodilla podría ser de grado 1, que es leve con daño microscópico en el ligamento, o podría ser una rotura completa del ligamento, que es un esguince de grado 3. El problema es el término, ‘esguince de rodilla’ qué tan mala es una lesión».

Para ser justos, con toda probabilidad, si Harmon sufrió una lágrima completa en uno de sus ligamentos de rodilla, Tomlin y los Steelers probablemente No llamaría a la lesión un «esguince». Los equipos de la NFL generalmente usan «lágrima» para los esguinces de grado 3.

Pero el hecho de que Tomlin implicara que es una lesión más suave no significa que Harmon no tenga una lesión grave. Es solo Probablemente no El peor de los casos.

Profundidad de línea defensiva de los Steelers que ingresa a la temporada de 2025 NFL

La salud de Harmon ahora será algo para monitorear a los Steelers antes de la Semana 1. Tomlin no indicó si está en peligro o no perder el primer partido de la temporada el 7 de septiembre.

Si Harmon pudiera perderse el primer partido y quizás más semanas en septiembre, eso podría afectar la lista de apertura de Pittsburgh. Los Steelers tienen que cortar su lista de 90 a 53 jugadores a las 4 pm ET el 26 de agosto.

Se proyectó que Harmon comenzaría en el extremo defensivo junto con Keeanu Benton y Cameron Heyward. Antes del enfrentamiento de pretemporada del jueves, los Steelers habían Isaiahh Loudermilk, Daniel Ecuale y Logan Lee Listado como los linieros defensivos del segundo equipo.

Pittsburgh también tiene linieros defensivos Yahya negro, Soda omitir, Kyler Baugh y Domenique Davis en la lista. Los Steelers reclutaron negros en la quinta ronda del draft de 2025.

Missi Matthews de Steelers.com informó El jueves que después de la lesión, Harmon regresó a la banca durante el cuarto trimestre. Las cámaras atraparon a Harmon sonriendo.

Los expertos están tomando esos hechos como una indicación adicional de que Harmon no tiene una lágrima.

Los Steelers reclutados El liniero defensivo en el número 21 en general en la primera ronda la primavera pasada. En Oregon la temporada pasada, Harmon registrado 11 tacleadas por pérdida, cinco capturas, cuatro defensas de pase y dos balones sueltos forzados en 14 juegos.