Mike McDaniel vinculado al rol de OC de los Bucs, según ESPN Reporter

El Bucaneros de la Bahía de Tampa Recientemente se separó del coordinador ofensivo Josh Grizzard luego de una temporada decepcionante. El equipo terminó 8-9 y ocupó el puesto 21 en ofensiva general, según deportes zorro.

Con el puesto de coordinador ofensivo ahora vacante, el bucaneros Estará buscando un reemplazo. ESPN NFL El periodista Jeff Darlington sugirió un candidato intrigante: el ex Delfines de Miami El entrenador en jefe Mike McDaniel.

«Ciertamente, hay nombres por ahí. Cerremos el círculo e incluyamos a Mike McDaniel en la mezcla». darlington dijo.

«He estado enviando mensajes de texto con McDaniel y él ya está dispuesto a asumir otro desafío, ya sea un rol de coordinador ofensivo como lo tienen los Bucs, o una oportunidad de entrenador en jefe, tal vez con el marrones de cleveland o un equipo así está por verse. Pero puedo decirles que McDaniel y cualquier vacante para un puesto de coordinador ofensivo parece algo a lo que deberíamos prestar atención”.

Una mirada a McDaniel

McDaniel fue el entrenador en jefe de los Dolphins de 2022 a 2025 después de servir como coordinador ofensivo de los 49ers de San Francisco.

Aunque relevado de sus funciones en Miami, McDaniel es conocido por su fuerte mente ofensiva y su enfoque creativo.

Al escribir sobre el ex entrenador de los Dolphins, Marcel Louis-Jacques de ESPN dijo«Un entrenador genuino, brillante y reflexivo que también es una de las mentes más influyentes de la NFL».

Según Louis Jacquesa mediados de diciembre liniero ofensivo de los Dolphins Daniel Brunskill dijo: «Mike está creando nuevas formas de hacer las obras reales. La gente le va a robar porque en realidad está creando cosas nuevas que nunca se han hecho antes».

«Hay muchos entrenadores a los que se les ocurre algo nuevo de vez en cuando. Pero Mike es probablemente uno de los entrenadores más innovadores donde no es simplemente como, ‘Oh, oye, estamos sacando este viejo clip’. Es como, ‘Oye, estamos uniendo un montón de clips diferentes para hacer algo que nadie ha hecho antes’”. dijo brunskill.

Si McDaniel no consigue un puesto de entrenador en jefe en la temporada baja, se espera que los equipos lo busquen como coordinador ofensivo, y el bucaneros Bien podría ser uno de esos equipos a los que acercarse.

La posición del CO de los Buccaneers es apelante

El puesto de coordinador ofensivo en Tampa Bay podría resultar muy atractivo para los entrenadores que buscan una nueva oportunidad.

Una de las cosas clave que buscan los coordinadores ofensivos es un mariscal de campo fuerte, y el equipo lo tiene en el veterano. panadero mayfield.

Además de un mariscal de campo talentoso, los Bucs también tienen fuertes armas ofensivas bajo contrato, incluidos receptores. Emeka Egbuka, Chris Godwiny corriendo de regreso Bucky Irving. Aunque el receptor estrella mike evans se convertirá en agente libre en la temporada baja de 2026, se espera que ambas partes trabajen para llegar a un acuerdo para recuperar el bucaneros leyenda.

Con esas armas en la ofensiva, McDaniel podría tener mucho éxito en Tampa Bay si asumiera el papel abierto.