Mike McDaniel proporciona una actualización importante de lesiones sobre el inicio de CB

El Miami Dolphins luchó duro contra el Bills de búfaloA pesar de perder 31-21 ante los reinantes campeones de la AFC East, pero perdieron a otro miembro de su secundaria en el esquinero de Rookie Slot, Jason Marshall Jr..

Esto hace que la ex selección del draft de la quinta ronda de la quinta ronda sea la última en una larga lista de víctimas que han sucedido a los Dolphins en la secundaria, que ya habían perdido el níquel original, Marco kohouDe vuelta en el campamento de entrenamiento a una lesión de ACL que termina la temporada.

A pesar de la adquisición de la temporada tardía, Jack Jonesformando un tándem capaz con veterano, Rasul DouglasMiami estará ansioso por recuperar más de su grupo CB de una lesión.

Hubo la esperanza de que uno de esos jugadores: Pro y ex UDFA de segundo año, Pato de tormenta – regresaría de una lesión en el tobillo que lo ha mantenido fuera de acción desde la apertura de la temporada del lunes por la noche contra el Jets de Nueva York.

McDaniel Pesimistía sobre las posibilidades de Storm Duck de jugar el lunes por la noche

Sin embargo, hablando hoy con los medios de comunicación, el entrenador en jefe, Mike McDaniel, vertió agua fría sobre esas perspectivas.

En el estado de Storm Duck, Mike McDaniel dijo: «Está progresando. No tengo mis esperanzas para este próximo juego. Es un poco temprano, pero poco después, espero». El entrenador de los Dolphins dijo que Miami planea firmar al pateador Riley Patterson al 53, ya que está fuera de las elevaciones de la práctica … – David Furones (@DavidFurones_) 22 de septiembre de 2025

Según David Furones del Sun Sentinel, McDaniel dijo sobre Duck: «Está progresando. No tengo mis esperanzas para este próximo juego. Es un poco temprano, pero poco después, espero».

Esto se hace eco del informe de Marcel Louis-Jacques de ESPN, quien dijo que había muy bajas posibilidades de la antigua esquina de Louisville.

«Mike McDaniel dijo que casi con certeza puede decir que Dolphins CB Storm Duck no jugará contra los Jets». Louis-Jacques publicó en X el lunes.

La pareja también informó que McDaniel actualizó a los medios sobre el estado de un liniero ofensivo, Liam Eichenberg, quien aún no ha jugado esta temporada, después de haber comenzado el año en la lista física de la lista (PUP).

La lesión en la parte inferior del cuerpo de Eichenberg es «de la naturaleza crónica», y como tal requerirá más tiempo al margen.

¿A dónde va la secundaria de los Dolphins desde aquí?

La buena noticia para Miami es que McDaniel parecía más optimista acerca de que Duck regresó a la alineación después del enfrentamiento divisional del lunes contra los Jets, con el juego de la semana 5 en los Carolina Panthers el 5 de octubre como una fecha de regreso realista si todo va a planear.

Duck tuvo una temporada de novato decente en 2024, jugando en 14 juegos y comenzando 3. Después de las salidas de la temporada baja de Kendall Fuller y Ramsey de Jale – quien fue cambiado a los Pittsburgh Steelers a principios de este verano, se esperaba que el pato se elevara a la esquina perimetral a tiempo completo junto con la selección de la segunda ronda de 2023, Cam Smith.

Con Smith lidiando con sus propias lesiones en las últimas semanas, el ex Ballhawk de Carolina del Sur fue puesta en la Lista de Les de Lesiones de Fútbol (NFI) a fines de agosto cuando el equipo completó su lista activa de 53 hombres, y agacharse, el equipo ha tenido que confiar en Jones y Douglas.

Ninguno de los dos ha mostrado brillantez en los últimos juegos, pero siguen siendo útiles para una secundaria de otro modo débil.