Mike McDaniel, HC de los Dolphins, critica a Tua por comentarios ‘equivocados’

Con seis juegos en los libros para comenzar la temporada 2025 de la NFL, el Delfines de Miami Tienen un récord de 1-5 y un panorama sombrío para el resto de la temporada regular. Incluso antes de que el equipo perdiera al receptor abierto superestrella Colina Tyreek Debido a una lesión que puso fin a la temporada, los Dolphins no estaban en un buen lugar, y ahora las cosas son mucho más sombrías después de perder una oportunidad ideal contra Justin Herbert y el Cargadores de Los Ángeles.

Tras la derrota ante el Cargadorescon Cameron Dicker Al conectar un gol de campo ganador el domingo, los Dolphins han caído a 1-5 en la temporada, con pocas esperanzas de cambiar las cosas.

Como siempre, la culpa y toda la atención y presión recayeron en el entrenador en jefe, Mike McDaniely mariscales de campo, retroceso.

Tua Tagovailoa es castigado por el HC Mike McDaniel de los Dolphins

McDaniel reaccionó a los comentarios de Tagovailoa sobre el delfines‘ liderazgo con algunos comentarios bastante reveladores durante la disponibilidad de los medios el lunes.

«Ustedes me atraparon antes de que los escuchara», dijo McDaniel. «Creo que, independientemente de la intención y de lo que Tua tenía en mente después de una derrota, como mariscal de campo de la franquicia, ese no es el foro para desplazar eso. Creo que él lo sabe. Ahora, honestamente creo que no hubo malas intenciones, pero creo que estás hablando de una representación equivocada de sesiones de cine orquestadas por jugadores.

«La conclusión es que nadie va a ser feliz y [people] Siempre estamos buscando razones para no tener éxito. Así que estás tratando de buscar razones que puedas atribuir a las pérdidas, y la corona de ser un mariscal de campo franquicia pesa mucho”.

Con todo aparentemente yendo en la dirección equivocada para el delfinesNo sorprende que el mariscal de campo y el entrenador en jefe del equipo se sientan frustrados. Tener marca de 1-5 durante un tramo de seis juegos seguramente frustrará a cualquiera, especialmente a las dos personas que tienen más que perder.

«Tengo muchas cosas de qué preocuparme, y una de ellas no son esos comentarios y dónde miente nuestro equipo después de eso», dijo McDaniel. “Acabamos de tener reuniones sobre el juego en sí, los éxitos y fracasos reales que llevaron al resultado final, y ahí es donde la gente debe centrarse.

«Todos estamos muy motivados para solucionar nuestros problemas y encontrar una manera de ganar».

Sólo el tiempo dirá qué sucederá en Miami y si McDaniel o Tagovailoa son parte de los planes a largo plazo del equipo, especialmente después de un comienzo tan decepcionante de la campaña de 2025.

Darren Waller resucita su carrera en la NFL con los Dolphins

Los Dolphins podrían tener marca de 1-5 para comenzar la temporada 2025 de la NFL, pero el equipo tiene algo sorprendentemente positivo después de los primeros cinco juegos, con el ala cerrada recientemente no retirada del Pro Bowl. Darren Waller dando espectáculo en los tres partidos que ha disputado.

Waller se retiró sorprendentemente de la NFL después de un breve paso por el Gigantes de Nueva Yorkya que no apreciaba el papel que el equipo le estaba asignando en la Gran Manzana después de una etapa exitosa con el Asaltantes de Las Vegas.

Sin embargo, Waller recientemente cambió de opinión y decidió salir de su retiro para jugar para el delfineslo que ha sido un gran impulso para la ofensiva de Miami.

Waller ha sido mucho mejor de lo esperado en su regreso, atrapando cuatro pases de touchdown y 117 yardas en 10 recepciones en tres juegos.

Aunque Waller ha tenido un desempeño mejor de lo esperado, la verdadera pregunta ahora es si podrá mantener ese éxito y al mismo tiempo brindar la delfines con una ventaja adicional en la ofensiva.