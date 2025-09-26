Mike McDaniel de los Dolphins tuvo 7 palabras para el entrenador de los Jets Aaron Glenn

El Jets de Nueva York perdió un rompecorazones con el Tampa Bay Buccaneers 29-27 en la semana 3.

Miami Dolphins El entrenador en jefe Mike McDaniel se le preguntó qué aprendió de los Jets que se dirigían a la Semana 4, saliendo de ese juego.

«Son quienes pensamos que eran» McDaniel respondiócanalizando su interior Dennis Green en el podio.

En la superficie, eso podría tomarse como un insulto. Gang Green a menudo se conoce como el «Los mismos viejos aviones» Cuando encuentran formas creativas de perder. Sin embargo, McDaniel lo decía como un cumplido.

«En términos de, tengo un tremendo respeto por AG [Aaron Glenn] y el programa que está construyendo allí. Se refleja un poco, nos remontamos a Cleveland En 2014, y reflejó lo que esperaría en términos de que hay un estándar de esfuerzo e intención. Con equipos como ese, lo peor que puedes hacer es asumir que quedan para lo que sea porque te golpearán en la boca. Pensé que coincidía con lo que espero de un programa que está ejecutando. En la National Football League, te sientes honrado si te quitas el pie del gas. Hicieron nerviosos a algunas personas mientras mostraban su fortaleza interna ”, explicó McDaniel.

#Dolfinas HC Mike McDaniel canalizó su Dennis Green interno diciendo el #Chorros ‘son quienes pensamos que eran’ cuando se les preguntó sobre lo que aprendió de ellos en su cerca de regreso contra el #BUCS en la semana 3. ‘Tengo un tremendo respeto por AG [Aaron Glenn] y el programa que él es … pic.twitter.com/41vfl2d9u1 – Paul Andrew Esden Jr (@boygreen25) 25 de septiembre de 2025

Dos entrenadores se reunieron el lunes por la noche del fútbol

El primer trabajo de Glenn en el mundo de los entrenadores fue para los Browns como entrenador asistente de defensa defensiva. Pasó dos temporadas en Cleveland de 2014 a 2015. McDaniel cruzó con Glenn durante una de esas temporadas en 2014 cuando fue contratado como entrenador de receptores abiertos del equipo.

Glenn está en su primer año como entrenador en jefe de la NFL. McDaniel está en su cuarta temporada como HC para Miami.

De acuerdo a CubiertasMcDaniel es el gran favorito (-500) en ser el primer entrenador en jefe de la NFL despedido esta temporada.

Un regreso de la NFL en la Semana 4 para los Dolphins

Dolphins en ala cerrada Darren Waller ha estado luchando contra una lesión en la cadera en las últimas dos semanas. Según ESPN’s Marcel Louis-JacquesSe espera que Waller «haga su debut en la temporada» en la Semana 4.

En una temporada baja llena de historias, los Dolphins lograron una sorpresa, convenciendo a Waller de que salga de la jubilación de la NFL y a unirse a ellos a través del comercio del Gigantes de Nueva York.

Waller se encuentra en 6 pies 6 pulgadas y inclina la balanza a 238 libras. Cuando está sano y su cabeza está atornillada en recta, Waller es una pesadilla de desajuste.

Waller, un ex jugador de bolos profesional, ha transportado En 350 recepciones para 4,124 yardas de recepción y ha obtenido 20 touchdowns en su carrera.

«Ese tipo camina, parece una torre sobre chicos», WR Malik Washington le dijo a Louis-Jacques. «Entonces, con su habilidad para atrapar la pelota, su capacidad para correr rutas y su capacidad para bloquear y estar en su tarea, lo hemos visto en la práctica y esas cosas. Creo que agregarlo solo agrega otro creador de juegos a nuestro equipo».

Actualizaciones de lesiones clave para Jets-Dolphins

«Este podría ser lo más saludable que los Dolphins han sido en mucho tiempo», Omar Kelly del Miami Herald publicado en las redes sociales.

«Pato de tormenta y Jason Marshall Jr son los únicos jugadores que se sentaron practicar ”, agregó Kelly.