Fue el filósofo romano Lucius Annaeus Seneca quien una vez dijo: «Una gema no puede pulirse sin fricción, ni un hombre perfeccionado sin juicios». Hasta donde sabemos, ni Bears de Chicago entrenador en jefe Ben Johnson o mariscal de campo Caleb Williams tener una amplia experiencia en la historia romana, pero el enfoque de su asociación hasta ahora ha sido sin duda arraigado en este principio filosófico.

Curiosamente, Miami Dolphins El entrenador en jefe Mike McDaniel fue estudiante de historia en Yale antes de comenzar su carrera como entrenador, y después de ver a los Bears de cerca y personalmente durante Práctica conjunta del viernesCanalizó a Seneca el más joven en su evaluación de la combinación de entrenador y mariscal de campo de Chicago.

«En última instancia, tienes que ir a un lugar donde hay un poco de fricción antes de poder trabajar con verdadera transparencia, claridad y eficiencia», McDaniel dijo Después de la práctica conjunta del viernes en Chicago, según Jason Lieser del Chicago Sun-Times. “Para llegar al lugar que necesitas, Caleb será desafiado, y luego [Johnson’s] La verdadera intención de cómo estás entrenando y de qué se presentan tus motivaciones cuando pasan por cosas juntos «.

Ben Johnson ha estado presionando a Caleb Williams desde que fue contratado en enero. Ha desafiado a Williams a alcanzar algunos objetivos elevados durante la temporada 2025, y no ha manejado ninguna interacción con guantes para niños. Ha sido un amor duro desde el principio, pero según McDaniel, y Seneca, los Bears serán mejores para eso al final.

Caleb Williams detalla el ‘choque’ reciente con Ben Johnson

Durante toda la temporada baja, ni Williams ni Johnson se han alejado del hecho de que ha habido momentos en que su relación de trabajo se ha vuelto irritable. Pero ni el mariscal de campo de 23 años ni el entrenador en jefe de 39 años han tomado las cosas demasiado personalmente. Ambos saben que esto es parte del proceso de alcanzar su potencial como dúo que está decidido a convertir a Chicago en Title Town una vez más.

«Debido a que a Ben y a mí nos importa mucho y nos apasiona ganar, hemos tenido unos momentos en los que chocamos. No es un choque como ‘te odio’. Es como un choque fraternal ”, dijo Williams al Sun-Times. «Ben y yo en realidad chocamos recientemente, y terminé equivocando. Luego nos sentamos y discutimos el momento y lo que quiere de mí, y tú sigues avanzando … fue más como, ‘Entiendo, lo entiendo’. Quiero ese momento «.

Resulta que esto es exactamente lo que quiere Caleb Williams, y es algo que le faltaba durante su primera temporada con los Bears. Williams nunca pudo tocar con Matt Eberflus y el cuerpo técnico de Chicago la temporada pasada … un grupo que no solo demostró estar en la cabeza, sino uno que Nunca tomó responsabilidad por sus deficiencias o errores.

Con Ben Johnson, eso no es algo de lo que Williams tendrá que preocuparse.

«Es lo que estaba ansiando: el entrenamiento consistente y duro y el conocimiento consistente de que [Johnson] Me da «, dijo Williams.» Ha estado funcionando, ha sido agradable y muchas más sonrisas para mí que el año pasado «.

Para enviarlo de regreso a Seneca el más joven una vez más, también Una vez dijo: «Asocie con personas que probablemente lo mejoren».

En Ben Johnson, Caleb Williams tiene exactamente eso.