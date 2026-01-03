Mike Macdonald se asegura de que los Seahawks mantengan su intensidad

Getty

Lo que está en juego el sabado Halcones Marinos de Seattle y 49ers de San Francisco juego son lo más alto que pueden alcanzar en la temporada regular. Se determinará quién es el campeón de la NFC Oeste y quién pasará a ser un equipo comodín. ser decididoy está en juego quién tendrá que atravesar la NFC para llegar al Super Bowl.

En un juego de esta magnitud, los jugadores estrella dar un paso al frente y dar a conocer su presencia, dando forma a quién será el vencedor. El entrenador en jefe de los Seahawks, Mike Macdonald, se está asegurando de que su proceso siga siendo el mismo que es estado toda la temporada.

En su partido más importante de la temporada, Macdonald confía en el proceso y los principios que ayudaron a impulsar a Seattle al primer puesto de la conferencia.

Cumplir con sus principios

Los Seahawks son muy conscientes de lo que está en juego el sabado juego contra los 49ers y lo que podría significar para su camino a los playoffs. Una victoria los deja en casa durante los playoffs, y una derrota los obliga a pasar los playoffs como visitante.

Aun así, el entrenador en jefe de los Seahawks, Mike Macdonald, le está predicando a su equipo que controle lo que pueda controlar. Ari Horton de Seahawks.com escribió sobre Macdonald’s mensaje en su artículo del 31 de diciembre.

“WLlegamos aquí por nuestra mentalidad sobre cómo abordamos cada día,» dijo Macdonald. “Y eso es qué eran voy a hacer esta semana, y eso es qué eran vamos a hacer la próxima semana, ya sea eran jugando o no. Y luego eso es exactamente como eran va a rodar. Simplemente lo limpia. Es justo preocuparnos por las cosas que podemos controlar, que ahora mismo es, ‘Oye, tenemos la oportunidad de movernos afuera y reducir el tiempo y limpiar algunas cosas tempranas, trabajar en tercera oportunidad, zona roja.‘ Quiero decir, esas son las cosas en las que nuestros muchachos están pensando en este momento. Y hay Hay algunas cosas que sentimos que debemos poder hacer para jugar realmente bien y tener la oportunidad de ganar”.

Macdonald está inculcando en el equipo el mismo enfoque ellos tienen tenido toda la temporada, y para Sam Darnold, el es basándose en la experiencia.

Aprendiendo del pasado

La temporada pasada, el mariscal de campo de los Seahawks Sam Darnold estaba en una situación similar con el Vikingos de Minnesota: una victoria les dio el único puesto y la división, y una derrota los dejó en un equipo comodín. Los Vikings perdieron, Darnold tuvo problemas y el equipo fue golpeado fuera de los playoffs en la ronda de comodines. Darnold espera aprender de esa experiencia y no repetir errores similares.

Ari Horton de Seahawks.comEn su artículo del 1 de enero, escribió sobre cómo Darnold está lidiando con el mismo escenario por segunda temporada consecutiva y lo que ha aprendido de ello.

“J.Simplemente entender la gravedad del juego y todo eso. Pero al final del día, es solo futbol,» dijo Darnold. “y creo eso es la mejor parte sobre él La gente quiere hacerlo un poco más grande de lo que es, pero eran simplemente saliendo por ahí, eran jugando contra los Niners, realmente bueno equipo de fútbol, ​​un equipo que eran ir a estar listo para, y es Aunque va a ser genial. A los fanáticos les va a gustar. Es Va a haber un gran ambiente, pero aparte de eso, es fútbol americano y Bueno prepárate para hacerlo.”

Todo está en juego para los Seahawks el sábado, y el equipo confía en sus procesos y mentalidad, lo que le ayudará a prevalecer una vez más en la temporada regular.