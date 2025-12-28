Mike Macdonald dice que Zach Charbonnet tuvo su ‘mejor juego como Seahawk’

Getty

Halcones Marinos de Seattle El entrenador en jefe Mike Macdonald no dejó mucho margen de interpretación después de la victoria del domingo sobre los panteras de carolina.

«Me imagino que probablemente sea el mejor partido de Zach como Seahawk», dijo Macdonald en su conferencia de prensa posterior al partido.

Charbonnet corrió para 110 yardas en 18 acarreos y agregó dos touchdowns de corta distancia, mientras los Seahawks derrotaban a los Carolina Panthers 27-10 el 28 de diciembre.

Y el momento de esa declaración es importante. Seattle se ha inclinado mucho hacia el juego terrestre al final de la temporada (Macdonald notó semanas consecutivas de aproximadamente 170 yardas terrestres y más de 160) y ahora los Seahawks están caminando hacia la recta final con una oportunidad real de hacer que su ofensiva «viaje» en enero.

La cita de Macdonald también presiona el botón de “señal de autoridad”: esta no es una toma de programa de debate. Es el entrenador en jefe plantando una bandera sobre lo que acaba de ver.

La cita de Charbonnet de Mike Macdonald puso de relieve el juego terrestre de Seattle

Los elogios de Macdonald no se referían sólo a carreras explosivas. Señaló específicamente las cosas que los entrenadores aman y los fanáticos tienden a extrañar, las yardas cortas y la zona roja donde los corredores convierten “nada” en algo.

Logró una conversión de tercera oportunidad, además de varias carreras en la “zona negra” donde una jugada podría generar sólo dos yardas, pero es una masivo dos yardas porque mantiene vivo un recorrido completo.

«No se trata sólo de las carreras explosivas», dijo Macdonald. «Son todas esas… yardas difíciles también».

Esa es la clave de por qué esta es una historia en desarrollo en Seattle. Macdonald no presentó a Charbonnet como un buen complemento. Lo presentó como alguien que marca la pauta para el tipo de fútbol que Seattle quiere jugar en este momento.

Lo que significa para los Seahawks que Kenneth Walker III también esté en la mezcla

Macdonald también se inclinó por la idea de que Seattle tiene dos corredores legítimos de calibre titular: Charbonnet y Kenneth Walker III – y dijo que el equipo puede apoyarse en cualquiera de los dos dependiendo de lo que la ofensiva necesite semana a semana.

«Eso es lo que pasa con… Kenneth», dijo Macdonald. «Está jugando un gran fútbol… al igual que Zach cuando Ken… se llevaba la mayor parte del acarreo».

Eso no es sólo lenguaje de entrenador. Esto establece una implicación muy específica y dramática: Seattle no tiene que ser una operación de un solo corredor para mantenerse físico. Si Walker es el protagonista destacado una semana, Charbonnet aún puede ser un arma de cierre. Si el plan de juego requiere una mano más caliente, Seattle ha demostrado que puede aprovecharla.

Y en los juegos de finales de temporada, aquellos que hacen oscilar la clasificación, la división y los caminos a los playoffs, tener un Plan B creíble en el backfield alivia la presión de toda la ofensiva.

El “Hard Nugget” que Seattle puede vender la próxima semana

Aquí está el tono simple que surge de los comentarios de Macdonald:

Macdonald lo llamó «el mejor juego de Charbonnet como Seahawk».

El juego terrestre de Seattle está produciendo entre 160 y 170 yardas terrestres en semanas consecutivas.

El técnico destacó el valor de Charbonnet en situaciones de cortas yardas y zona roja, no sólo en las grandes jugadas.

¿Qué pasa después?

El seguimiento ya está preparado: si Seattle sigue comprometido con esta identidad, el próximo juego se convierte en una verdadera prueba de si los Seahawks pueden ganar con eficiencia terrestre, obtener yardas difíciles y controlar y proteger el balón, y si el papel de Charbonnet continúa creciendo cuando aumentan las apuestas.

Ése es el tipo de “momento de presión” que convierte un bonito cumplido del entrenador en una historia con consecuencias reales.