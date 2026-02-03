Mike Macdonald de los Seahawks se vuelve brutalmente honesto sobre la decisión de Sam Darnold

El entrenador en jefe de los Seattle Seahawks, Mike Macdonald, supervisó con éxito la revisión de la ofensiva de 2024 a 2025, y dio sus frutos con una aparición en el Super Bowl.

En el centro de esto, cambiar al mariscal de campo Geno Smith por Sam Darnold en la agencia libre marcó la diferencia, aunque pocos o nadie esperaban lo que Darnold traería al noroeste del Pacífico. Darnold produjo un segundo año consecutivo en su carrera y llevó a los Seahawks de regreso al Super Bowl por primera vez en 11 años, y lo hizo a pesar de no haber ganado en los playoffs antes de esta temporada.

«Cuando preguntas ‘¿estás sorprendido’ o ‘esperabas’ algo, en realidad no es así como operamos?» Macdonald dijo a los periodistas el lunes. «Realmente estás pensando en cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en este momento y que ayudarán más a nuestro equipo».

Seattle cambió a Smith al Asaltantes de Las Vegas aunque tuvo una productiva temporada 2024 con 4,320 yardas aéreas para 21 touchdowns. Los Seahawks firmaron a Darnold por tres años, 100,5 millones de dólares acuerdo después de que logró grandes números en Minnesota 4,319 yardas pasando para 35 touchdowns, pero sus últimos dos juegos de la temporada fueron un fracaso total con capturas y pérdidas de balón en lugar de touchdowns.

Mike Macdonald: «Realmente feliz de que haya funcionado»

El momento del intercambio de Smith y la disponibilidad de Darnold en la agencia libre se alinearon perfectamente para los Seahawks.

Minnesota no tenía intención de contratar a Darnold para un acuerdo masivo con el fin de ahorrar espacio en el tope salarial y permitir que la selección número 10, JJ McCarthy, tomara las riendas una vez que estuviera sano. Las preguntas también rodearon a Darnold debido a su historial de luchas en Nueva York y Carolina, además de su tropiezo al final de la temporada.

“A medida que esas cosas sucedieron en la temporada baja, a muchas personas les pareció que sucedieron rápido y en el transcurso de un par de días”, recordó Macdonald. «Para nosotros fue realmente una serie de decisiones que tuvimos que tomar. John [Schneider] Merece mucho crédito por guiarnos y guiarnos a través de esos tiempos”.

«Estábamos muy emocionados de que estuviera disponible. Sentí que era un gran partido desde que comenzó el proceso y estoy muy feliz de que haya funcionado», agregó Macdonald.

Cómo le sucedieron las cosas a Sam Darnold en Seattle

No comenzó perfectamente para Darnold en Seattle, ya que solo lanzó para 150 yardas en la derrota inicial de la temporada ante los 49ers de San Francisco.

Luego, Darnold tomó impulso con juegos consecutivos de más de 200 yardas y dos touchdowns. Su partido más importante ocurrió el 5 de octubre cuando completó el 82,4% de sus pases para 341 yardas y cuatro touchdowns contra los Bucaneros de la Bahía de Tampa.

Darnold lo volvió a hacer el 2 de noviembre contra el Comandantes de Washington cuando completó el 87% de sus pases para 330 yardas y cuatro touchdowns. Tuvo más juegos importantes en la recta final, pero Darnold guardó su actuación más importante para el Juego de Campeonato de la NFC.

Completó el 69,4% de sus pases para 346 yardas y tres touchdowns en una victoria por penales. Rams de Los Ángeles El mariscal de campo Matthew Stafford tuvo una gran salida, pero Darnold al final lo igualó.

Ahora, Darnold necesita un gran partido más para completar un improbable cambio en su carrera con un Trofeo Lombardi.