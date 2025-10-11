Mike Macdonald de los Seahawks envía un fuerte mensaje sobre Demarcus Lawrence

El Halcones Marinos de Seattle Se pensaba que era un equipo que se dirigía a un período de transición, con la franquicia intercambiando al mariscal de campo veterano. Geno Smith hacia Asaltantes de Las Vegas y Pete Carrollel sucesor, mike macdonaldTodavía estoy tratando de determinar cómo liderar el equipo en el futuro.

Aunque ha habido muchos cambios en Seattle, Macdonald parece tener este equipo funcionando a toda máquina, incluso con un nuevo mariscal de campo titular bajo el centro. Sam Darnold. Los Seahawks tienen un récord de 3-2 de cara al enfrentamiento de la Semana 6 como visitantes contra los Jacksonville Jaguars.

Es posible que el equipo venga de una derrota por tres puntos ante panadero mayfield y el Bucaneros de la Bahía de Tampapero los Seahawks han demostrado en el transcurso de los primeros cinco juegos de la temporada 2025 de la NFL que son una fuerza a tener en cuenta en la NFC.

Seattle no tuvo al ala defensiva estrella DeMarcus Lawrence en el campo en la derrota de la Semana 5 ante los Buccaneers debido a una lesión en el muslo, pero eso cambiará en la Semana 6 contra los Jaguars.

Mike Macdonald de los Seahawks habla sobre DeMarcus Lawrence

Después de perderse la derrota de la semana pasada ante los Buccaneers, Lawrence volverá al campo de juego este domingo en Jacksonville en el EverBank Stadium. A Macdonald se le preguntó acerca de tener a su ala defensiva estrella de regreso en el campo contra un equipo resurgido de los Jaguars que ha perdido solo un juego en lo que va de la temporada.

Macdonald habló sobre el impacto de Lawrence en el equipo esta semana durante los Seahawks conferencia de prensa.

«Él es una parte realmente importante de nuestro equipo», dijo Macdonald. «Ha marcado un tono desde que entró por la puerta. Está registrado en lo que pensamos de él, cómo maneja su negocio y lo que pensamos de él como persona. Así que es genial tenerlo de regreso en el campo».

«Pensando en la práctica de hoy. Ha hecho varias jugadas hoy que necesitamos poder hacer para darnos una oportunidad».

Será interesante ver qué tipo de impacto tendrá Lawrence en la Semana 6 contra los Jaguars y si puede ayudar al equipo a mejorar a 4-2 en la temporada.

La oportunidad ideal de Sam Darnold con los Seahawks

Después de una temporada impresionante con el Vikingos de Minnesota Durante la campaña de 2024, Darnold optó por apostar por sí mismo una vez más al firmar con los Seahawks para ser el sucesor de Smith en Seattle.

Aunque no estaba claro si Darnold podría seguir teniendo éxito como titular con los Seahawks, el producto de la USC jugó bien durante los primeros cinco juegos de la temporada 2025 de la NFL. El veterano mariscal de campo se ha encontrado en una situación interesante en Seattle, con Macdonald al mando y tantos cambios en la plantilla.

Sin embargo, parece estar en la dirección correcta, lanzando para 1,249 yardas, nueve touchdowns y tres intercepciones. No parece haber perdido el ritmo de su éxito con los Vikings, lo cual es una gran señal para que Seattle avance en la era post-Pete Carroll.