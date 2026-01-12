Mike Macdonald de los Seahawks envía un fuerte mensaje a los 49ers

El Halcones Marinos de Seattle y 49ers de San Francisco jugará por segunda vez en tres semanas después de que los Niners derrotaran a los Águilas de Filadelfia el 11 de enero en la Ronda de Comodines. Como los Seahawks tuvieron su semana de descanso, tuvieron que sentarse y observar los resultados.

Sin embargo, después de que todo estuvo dicho y hecho, es la Ronda 3 con los 49ers. El 11 de enero, el entrenador en jefe de los Seahawks, Mike Macdonald, apareció en el NFL en NBC y compartió su opinión sobre jugar contra los 49ers por tercera vez esta temporada.

«Bueno, han sido un par de días fantásticos porque cada seis horas parece que cambiamos con quién creemos que vamos a interpretar». Macdonald le dijo a Maria Taylor de NBC Sports en FaceTime.

«Así que es bueno saber a quién tenemos finalmente. Y es un poco extraño enfrentar a un equipo dos juegos seguidos. Así que tenemos que hacer un gran trabajo de información y tener algunas respuestas, sabiendo que Kyle tendrá algunas cosas preparadas para nosotros».

Además, Macdonald señaló lo que debe hacer su equipo para vencer a los 49ers por segunda vez esta temporada.

«Son un gran equipo», añadió Macdonald. «Tenemos que jugar un gran fútbol situacional. Son muy buenos en tercera oportunidad en ambos lados. Los equipos especiales, como la posición inicial en el campo, fueron una gran parte del último juego. Así que hicimos un gran trabajo cuidando el balón en la ofensiva. Lo atacamos en la defensa. Tenemos que poder hacer eso en Lumen».

Mike Macdonald de los Seahawks habla del primer partido de playoffs como HC

Macdonald también vio en la Ronda de Comodines que entrenadores como Liam Coen y Dave Canales perdieron su primer partido de playoffs como entrenadores en jefe, mientras que Ben Johnson ganó el suyo regresando como el Osos de chicago vencer al Empacadores de Green Bay. Taylor le preguntó a Macdonald sobre sus emociones de cara a su primer partido de playoffs como entrenador en jefe.

«Es emocionante ver todos estos juegos, y creo que debo recordarme a mí mismo que llegamos a este punto debido a nuestro proceso diario y que nuestra mentalidad realmente ha consistido en eliminar todas las cosas extra», agregó Macdonald.

«Centrémonos en lo que hacemos, en jugar nuestro estilo de fútbol y dejemos que los resultados se solucionen solos. Así que ese será el mismo mensaje esta semana. Y vaya, también necesito escuchar mis propios puntos de entrenamiento en ese sentido».

Richard Sherman reacciona ante la victoria de los 49ers sobre los Eagles

Incluso fuera de casa y después de perder a George Kittle, los 49ers podrían haberse retirado ante los actuales campeones del Super Bowl. Sin embargo, después de superar tantas lesiones, los Niners volvieron a demostrar su fortaleza mental y aseguraron la victoria.

Después de que los 49ers derrotaron a los Eagles, el ex esquinero de los Niners, Richard Sherman, no contuvo sus pensamientos sobre el desempeño de San Francisco, considerando que Filadelfia tenía a todos sus titulares.

“Las Eagles jugaron con casi todos sus titulares disponibles del día 1” Sherman escribió en X el 11 de enero.. «Los 49ers llegaron sin muchos de sus titulares, y continúan encontrando la manera. ¡Gran actuación de la defensiva de los 49ers! El impacto de Eric Kendricks se sintió durante todo el juego, ¡pero nunca más que en la última jugada! Los veteranos se sienten durante todo el juego. ¡Tacleadas sólidas y aplomo!».