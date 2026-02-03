Mike LaFleur ‘honrado y honrado’ de ser el entrenador en jefe de los Cardinals

El Cardenales de Arizona presentó formalmente al nuevo entrenador en jefe Mike LaFleur a los medios el 3 de febrero.

«Estamos muy emocionados hoy de presentar al entrenador LaFleur», dijo el propietario de los Cardinals, Michael Bidwill.

El gerente general Monti Ossenfort llevó a cabo un extenso proceso para encontrar al próximo entrenador en jefe de los Cardinals. Ossenfort y Bidwill entrevistaron a 17 candidatos a entrenador antes de decidirse por el primero. Rams de Los Ángeles Coordinador ofensivo.

Al subir al podio por primera vez, LaFleur, de 38 años, apenas pudo contener su emoción.

«Me siento increíblemente honrado y honrado de estar aquí», dijo LaFleur. «Sé que es un proceso minucioso y detallado por el que tuvieron que pasar, pero lo hicieron de la manera correcta».

LaFleur destacó al asistente del gerente general Dave Sears, al subdirector de personal de jugadores Rob Kissel, al director de personal Shaun Mayo y al vicepresidente senior de relaciones con los medios Mark Dalton en sus comentarios de apertura.

Cómo Mike LaFleur se convirtió en el entrenador en jefe de los Cardinals

LaFleur reveló que su primera entrevista con los Cardinals fue una llamada de Zoom con Ossenfort. Su segunda entrevista Fue más serio, ya que cenó con los altos mandos del equipo la semana anterior a su contratación. La cosa no terminó con una oferta de entrenador en jefe en ese momento, ya que Arizona quería volver a entrevistar a Klint Kubiak antes de hacer la decisión final de contratar a LaFleur.

Excepto que casi no sucedió. LaFleur revela lo que pasó en el momento en que le ofrecieron el puesto de entrenador en jefe de los Cardinals.

«Recibí un número aleatorio que decía Phoenix, Arizona. Pensé que probablemente se trataba de algún medio de comunicación, así que no respondí. Y recibí un mensaje de texto unos 20 segundos después: ‘Hola, soy Michael Bidwill. ¿Podrías devolverme la llamada?'»

Según cuenta la historia, LaFleur llamó a Bidwill y se convirtió en el entrenador en jefe número 45 de los Cardinals.

Por qué Mike LaFleur aceptó el puesto de los Cardinals

Con el incendio de Palisades desplazando a los Rams, se quedaron en Glendale. Organizaron su partido de playoffs en casa contra el Vikingos de Minnesota en el estadio State Farm. Esa experiencia vendió a los Cardinals como el destino preferido de LaFleur para su primer trabajo como entrenador en jefe.

LaFleur también mencionó cuánto quiere ganar Bidwill como razón para aceptar el trabajo. El El dueño de los Cardinals citó las pérdidas acumuladas del equipo como la razón principal a pasar de Jonathan Gannon.

«Lo único que quieres es que la propiedad quiera ganar, y querer ganar de la peor manera. Eso fue muy evidente cuando conocí a Michael el año pasado, lo mucho que ama a esa organización. Y al pasar por este proceso, ¿por qué no lo harías tú?».

Para darle éxito a los Cardinals, LaFleur tendrá que vencer a la NFC Oeste. Los tres rivales divisionales de Arizona ganaron al menos 12 juegos en 2025. El nuevo entrenador en jefe de los Cardinals aceptó ese desafío.

«Es una división difícil. Si fuera fácil, no valdría la pena. Sabemos el trabajo que tenemos por delante».

LaFleur tiene un largo camino por delante para devolver a los Cardinals la respetabilidad. Arizona tuvo marca de 3-14, incluido 0-6 contra la división, en 2025. Será imperativo que LaFleur muestre signos de mejora, de una forma u otra, en su primera temporada en el puesto. Sin embargo, pasarán meses antes de que haya señales de progreso.