Mike Forde de NASCAR revela nueva sala de control de carreras de alta tecnología

Según Nate Ryan de NASCAR.com, NASCAR director general de comunicacionesMike Forde, habló sobre una nueva sala de “control de carrera remoto” en el Podcast de charla sobre transportistas. Las nuevas instalaciones están dentro de NASCAR Productions en Concord, Carolina del Norte, y están diseñadas para hacer que las carreras sean más justas y seguras.

Ex director de la Copa NASCAR Scott Miller dirige el centro. Está lleno de pantallas gigantes que muestran videos en vivo, sonido y datos de carreras. Esto ayuda a los funcionarios de NASCAR en la pista a tomar decisiones mejores y más rápidas durante las carreras.

Mike Forde dijo que es como tener “ojos y oídos adicionales” para captar cualquier cosa inusual. Los árbitros ya utilizaron este sistema en los playoffs y se espera que ayude aún más durante los grandes partidos. martinsville fin de semana de carrera.

Más ojos puestos en cada carrera de NASCAR

Mike Forde explicó que la nueva sala de control tendrá más gente trabajando este fin de semana. «Vamos a tener más funcionarios ayudando a Scott Miller», Mike Forde dijo. «Normalmente tenemos tres o cuatro. Este fin de semana tendremos varios más».

Mike Forde añadió que no habrá una gran multitud, pero sí un gran equipo. «No vamos a tener 40 oficiales ahí, pero vamos a tener muchos más y con la capacidad de escanear los canales de radio del equipo».

Esto significa que NASCAR puede escuchar lo que dicen los equipos durante la carrera. «Tendremos varios funcionarios más que podrán escuchar más radios al mismo tiempo», dijo Mike Forde. «También tendremos a algunos de nuestros directores de carrera de respaldo escuchando los escáneres».

Mike Forde dijo que todos estarán listos para la acción. «Vamos a tener la mayoría de las manos a la obra este fin de semana para las tres carreras».

Mantener las carreras justas

Mike Forde dijo que la sala de control remoto estaba casi lista durante la carrera de Martinsville del año pasado, que tuvo grandes problemas con los equipos que intentaban cambiar los resultados de la carrera. Para evitar que eso vuelva a suceder, NASCAR agregó nuevas reglas para 2025.

Ahora, el libro de reglas habla más sobre la manipulación racial y existen sanciones más severas para cualquiera, incluso los fabricantes, que intenten hacer trampa. Multitud jefes También recibí una advertencia clara: no hagas llamadas de radio turbias.

«Las carreras de corte son donde más se ve», dijo Mike Forde. «Estaremos en alerta máxima este fin de semana y, con suerte, no importará».

También dijo que NASCAR no está tratando de detener las conversaciones normales sobre carreras. «Si estás hablando de puntos, y es tu auto, y esa comunicación se trata de intentar que tu piloto obtenga el mejor resultado posible en ese evento, entonces estás listo», explicó Mike Forde. «Cuando empiezas a hablar de otras posiciones es cuando nuestros oídos se animan».

Nuevas pistas, nueva tecnología

«Durante el mismo episodio de Hauler Talk, Jerry Kaproth, director general de desarrollo de pistas de NASCAR, habló sobre la nueva pista urbana de la Base Naval Coronado en San Diego».

«Estará más construido que nunca», dijo Mike Forde. La nueva configuración muestra cómo NASCAR está combinando tecnología e ideas frescas para mantener las carreras emocionantes, seguras y justas para todos.