Mike Florio critica a Aaron Rodgers por su ‘actitud de resignación’

Mariscal de campo veterano Aarón Rodgers ha sido bastante expresivo durante los partidos cuando las cosas no le van bien Acereros de Pittsburgh esta temporada. Cuando no está gritando visiblemente, a menudo muestra una cara que facilita leer lo que probablemente esté pensando.

El experto de la NFL Mike Florio argumentó el viernes que las expresiones faciales de Rodgers alcanzaron un punto bajo durante la derrota de la Semana 10 ante los Cargadores de Los Ángeles.

«El bengalíes juego, parecía irritado todo el tiempo. El domingo contra los Chargers, tuvo más bien una actitud general de resignación”, dijo Florio sobre Rodgers en 93.7 The Fan esta semana. vía Matthew Marci de Steelers Depot. “¿Y fue, ‘No es nuestra noche’, o es ‘No es nuestro año’, o es, ‘Acabo de terminar y no voy a conseguir lo que pensé que iba a conseguir aquí en Pittsburgh?’”

Florio continuó leyendo entre líneas y evaluando la mentalidad de Rodgers basándose en sus expresiones faciales de la Semana 10.

«Simplemente siento que está aceptando algo», dijo Florio también sobre Rodgers. “Si fue sólo esa noche o el resto de la temporada, y ‘Así es como terminará mi carrera’, no lo sé.

«Pero definitivamente tenía una especie de aceptación que parecía estar reconociendo. ‘Eso es todo, amigos'».

Las muchas expresiones faciales de Aaron Rodgers

El trabajo de Florio es leer entre líneas y sacar conclusiones dramáticas para generar debate en los medios. Pero su conclusión de que Rodgers aceptó su destino en Pittsburgh debido a unas semanas malas será un puente demasiado lejos para muchos fanáticos.

La opinión de Florio sobre Rodgers no provino de fuentes ni de conocimiento interno; es un sentimiento que tiene. Sus “sentimientos” o “suposiciones sobre el mariscal de campo han estado muy equivocados en el pasado.

Florio hizo una “suposición fundamentada” en marzo que iba a costar $90 millones en un contrato de dos años para los Steelers firmar al mariscal de campo veterano. El trato de Rodgers con Pittsburgh fue un contrato de un año y 13,65 millones de dólares.

Florio tiene razón en una cosa: es bastante fácil de descifrar cuando Rodgers está disgustado por algo al margen. El domingo por la noche contra los Chargers, había mucho de qué enfadarse con los Steelers.

Pittsburgh tuvo sólo 221 yardas y terminó 2 de 11 en tercera oportunidad en la Semana 10. La ofensiva no llegó a la zona de anotación hasta que faltaban menos de tres minutos para el final del tiempo reglamentario.

Hablando de expresiones faciales infelices, Mike Tomlin parecía bastante disgustado por su rostro durante el tercer cuarto. Nuevamente, eso es comprensible considerando cómo jugó el equipo a la ofensiva.

Pero hablar de las expresiones de Tomlin no aparece en los titulares. Así, la cara del entrenador pasó prácticamente desapercibida.

Rodgers no suena como un mariscal de campo que acepta su destino

El comportamiento en la banda puede ser una indicación clara de la mentalidad de un jugador. Pero una conferencia de prensa posterior al partido también puede revelar eso.

En su conferencia de prensa posterior al juego de la Semana 10, Rodgers afirmó que a la ofensiva le faltaba energía.

«Siento que estábamos luchando un poco, no pudimos lograr que una jugada comenzara», dijo Rodgers. “Siempre decimos, ‘simplemente conseguimos un primer intento, anotamos en ese drive’. Tuvimos tantos triples y outs que nos lastimamos con un par de penales.

Sin embargo, a una pregunta de seguimiento, el mariscal de campo aclaró que la poca energía no es algo que suceda con frecuencia en la ofensiva o el equipo.

«Es sólo que a veces en el juego, cuando simplemente no va, es simplemente uno de esos días en los que simplemente no pudimos superar el obstáculo y conseguir algunos primeros intentos», dijo Rodgers.

Según esas respuestas, las expresiones faciales de Rodgers probablemente estaban más cerca de «esta no es nuestra noche» que de «este no es nuestro año».