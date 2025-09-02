Mike Figgis explora la fabricación de la megalópolis de Coppola

«¿Sabes por qué estoy haciendo esta película? Tengo dinero, ya tengo fama, ya tengo Oscar. ¿Qué entiendo que quiero? Quiero divertirme».

Eso dice Francis Ford Coppola en el primer trailer completo para «Megadoc» Mike Figgis‘Making-of Doc sobre el legendario director «Megalópolis. » Utopia lanzará «Megadoc» en cines seleccionados el 19 de septiembre y también, en asociación con Lionsgate, lanzará proyecciones de regreso de «Megalopolis».

Descrito como un «documental crudo, volando en la pared» y el «viaje de décadas de décadas de Copolla en la creación de su proyecto de pasión autofinanciada», «Megadoc» presenta entrevistas sin filtrar con los gustos de Adam Driver, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne y Dustin Hoffman, así como compañero director George Lucas.

«Él es lo contrario de mí», dice Lucas en el trailer. «Soy un plan, trama, [guy] Y él es un salto de un tipo de acantilado «.

Figgis recientemente presentó «Megadoc» en el estreno mundial de la película en el Festival de Cine de Venecia, donde explicó cómo comenzó todo con una nota enviada a Coppola, a quien conoció por primera vez mientras dirigía «Dejando a las últimas Vegas», en la que tenía «descarado» ofrecido a hacer un documento sobre la creación de «Megalópolis» en Atlanta. Coppola respondió a él poco antes del comienzo de la filmación y dijo: «¿Podrías estar aquí la próxima semana?»

Según Utopia, FigGIS viajará a Nueva York y Los Ángeles para la apertura y organizará algunas proyecciones retrospectivas de algunas de sus películas legendarias, incluida una nueva restauración 4K de «Left Las Vegas» (celebrando su 30 aniversario este año) en Roxy Cinema en Nueva York y American Cinematheque en LA LA

Vea el primer avance completo para «Megadoc» a continuación.