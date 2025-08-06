Mike Colter se reúne con Robert y Michelle King en ‘Cupertino’

Mike Colter está volviendo a los negocios con Robert y Michelle King.

Variedad Ha aprendido que Colter se ha firmado para un papel principal en «Cupertino», el programa que los Kings se están preparando actualmente en CBS. El programa se describe como un drama legal de David vs. Goliat en Silicon Valley.

Según la descripción oficial del personaje, Colter interpretará a «un abogado despedido por una nueva empresa de Silicon Valley que tiene la intención de engañarlo en sus opciones sobre acciones. Negarse a retroceder, une fuerzas con otro abogado recientemente despedido para representar a los aprovechados por la élite tecnológica, y ayudarlos a luchar en una batalla de alto riesgo contra los Goliaths que controlan Silicon Valley».

«Cupertino» no ha sido verde en este momento, pero todas las señales apuntan a eso de esa manera. Los Kings originalmente establecieron el desarrollo de CBS en 2024 bajo su acuerdo general con CBS Studios. CBS luego encargó una sala de escritores completa y una orden de guión de 13 episodios a principios de este año.

Colter trabajó anteriormente con los Kings en el drama sobrenatural «Evil» durante cuatro temporadas. El programa originalmente se estrenó en CBS, pero se movió a Paramount+ después de una temporada. También apareció en varias temporadas del exitoso programa de CBS «The Good Wife» como Lemond Bishop, luego repitió el papel en el spin -off «The Good Fight».

Colter es quizás mejor conocido por interpretar a Luke Cage en el programa Marvel-Netflix del mismo nombre, también aparece como Cage en los programas «Jessica Jones» y «The Defenders». Sus otros créditos televisivos incluyen «American Horror Story», «The Siguiente» y «Agente X», mientras que sus créditos cinematográficos incluyen «The Union», «Plane» y «Men in Black 3.»

Es representado por CAA, Strand Entertainment y McKuin Frankel Whitehead.

Los Kings actualmente tienen la serie dramática «Elsbeth» en CBS, otro spin -off de «The Good Wife». El programa actualmente está preparando su tercera temporada.

Los Kings sirven como escritores y productores ejecutivos en «Cupertino» bajo su banner de King Size Productions. Liz Glotzer también produce ejecutivo. CBS Studios producirá.