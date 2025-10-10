Mikal Bridges de los Knicks da su veredicto sobre Mike Brown tras su última victoria

Puede que haya sido necesario tiempo extra, pero el Knicks de Nueva York Ahora tienen marca de 3-0 en la pretemporada. El equipo de Mike Brown superó el lobos de minnesota 100-95 el jueves 9 de octubre.

Desde que llegó a Nueva York, Brown ha estado entrenando duro a su equipo. No sólo está preparando la plantilla para una posible lucha por el campeonato, sino que también está marcando el comienzo de un nuevo estilo de ofensiva. Por lo tanto, tiene que responsabilizar a todos los miembros de la rotación.

Al hablar con los medios tras la última victoria de los Knicks, Puentes Mikal elogió a Brown y la responsabilidad que está aportando.

Puentes de Mikal sobre Mike Brown: «Responsabilidad. Podrías hacer algunas buenas jugadas y un par de jugadas sientes que no estás haciendo lo correcto, él te lo hará saber. ¿Por qué no querrías eso? Si queremos llegar a donde queremos llegar, no habrá ningún Sr. Buen Tipo». pic.twitter.com/H3ZwcXbmAP – Vídeos de los Knicks (@sny_knicks) 10 de octubre de 2025

Brown se ha hecho cargo del puesto caliente de los Knicks en la parte trasera de la franquicia, llegando a las Finales de la Conferencia Este. Entenderá la importancia de ayudar al plantel a avanzar al menos un paso más esta temporada y, sin duda, creerá que su nuevo estilo ofensivo ayudará al equipo a llegar ahí.

Jalen Brunson se está adaptando a la nueva ofensiva de los Knicks

Contra los Timberwolves, Jalen Brunson Tuvo 11 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Disparó 4 de 14 desde el campo y 1 de 6 desde lo profundo. Es pretemporada, por lo que es probable que Brunson todavía esté trabajando para ponerse en forma. Sin embargo, también tiene que hacer el ajuste más grande dentro del sistema de Brown, mientras pasa de un rol dominante con el balón en la media cancha a una ofensiva más fluida que pone énfasis en él con y sin la piedra.

Al hablar con los medios después del partido, Brunson habló de cómo todavía se está adaptando al nuevo sistema, pero sigue confiando en ese proceso.

Jalen Brunson sobre cómo familiarizarse con la nueva ofensiva de los Knicks: «En lo que estamos trabajando ahora es la base de nuestra ofensiva y todo eso. Tomará tiempo. No siempre será perfecto, pero se trata de cómo continuamos confiando en ello y aprendiendo». pic.twitter.com/pA61yYWKxZ – Vídeos de los Knicks (@sny_knicks) 10 de octubre de 2025

Sin duda, Brunson descubrirá cómo prosperar en el sistema de Brown. Sin embargo, puede que pase un poco de tiempo hasta que lo veamos funcionando de la mejor manera.

La nueva ofensiva de los Knicks desbloqueará la plantilla

El quid de la idea ofensiva de Brown es que debería desbloquear la amplia gama de talento ofensivo dentro de las filas de los Knicks. Nueva York jugará más rápido, tomará decisiones más rápidas y moverá el balón hasta encontrar un tiro de alta calidad. Ese enfoque debería hacerlos mucho más impredecibles, especialmente en la media cancha, donde Brunson siempre se encontró con la roca la temporada pasada.

Podría decirse que Nueva York es el favorito para salir del Este esta temporada. Tienen la profundidad ofensiva y defensiva para sostener un avance profundo hacia los playoffs. Y, al adoptar este nuevo enfoque, podrían convertirse en uno de los mejores equipos bidireccionales de la NBA y, si eso sucede, es posible que el campeonato no esté muy lejos.