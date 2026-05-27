Mika Abdalla y Stephen Kalyn de Off Campus narrarán el drama erótico de Quinn



Mika Abdalla y Stephen Kalyn, mejor conocidos como Allie Hayes y Dean Di Laurentis en “Off Campus” de Prime Video, protagonizarán el romance inmersivo en audio original de tres episodios de Quinn, “Rent Free”. Esta es la segunda producción a dúo de Quinn Originals, después de “Ember & Ice” de Hudson Williams y Connor Storrie.

Una vista previa del episodio uno ya está disponible en Quinn. Los episodios 1 y 2 se estrenarán a las 9 p.m. PT el 27 de mayo.

“Rent Free” sigue a dos personas que son completamente opuestas: la “pintora luchadora, carismática y sensata” Nora que vive en la ciudad de Nueva York, y el “antiguo atleta arrogante y exasperantemente encantador convertido en banquero de inversiones” Jack, quien “afronta los dolores de crecimiento posteriores a la universidad muy cerca”.

Aquí está el lema completo: «En el lapso de 24 horas, la vida de Nora implosiona. La engañan, pierde su apartamento y de repente no tiene adónde ir. Sin otras opciones, se muda con Jack, el hermano mayor de su mejor amiga. La vida de Jack se basa en una rutina: el trabajo, el gimnasio, encuentros casuales, repito. Pero la llegada de Nora lo desequilibra todo. Lo que comienza como un acuerdo temporal rápidamente se convierte en algo mucho más complicado, y las cosas se complican. desordenado, rápido. ‘Rent Free’ sumerge al público en un romance embriagador sobre un apartamento, cero límites y dos completamente opuestos”.

La fundadora y directora ejecutiva de Quinn Caroline Spiegel señala: «Nuestros usuarios respondieron instantáneamente a la química entre Mika y Stephen en la pantalla. La conexión que aportan a esta historia se siente eléctrica, íntima y real: eran la pareja perfecta para este tipo de experiencia inmersiva a dúo».

Spiegel lanzó Quinn en 2021 con la misión de redefinir el erotismo con una narración inmersiva; Al año siguiente se presentó Quinn Originals, la más cinematográfica de sus producciones, con experiencias íntimas interpretadas por talentos aclamados. Las voces originales recientes fueron interpretadas por Shawn Hatosy y Christopher Briney, dos nombres que llamaron la atención de Kalyn y Abdalla.

«Había oído hablar de Quinn antes cuando vi a Chris Briney en él, e investigué un poco. Descubrí que Quinn era una aplicación de narración gráfica, pero hermosa”, dice riendo, “y pensé: quiero ser parte de esto. Esto suena genial”.

Abdalla, por su parte, había visto videos sobre Hatosy, con quien había trabajado en “The Pitt”.

«Los fanáticos realmente resuenan con Dean y Allie. Son una pareja picante, y esto es un pequeño adelanto de lo que está por venir», dice Kalyn sobre su pareja «Off Campus», que se presentó en la temporada 1 y se explorará más a fondo en la segunda temporada. Abdalla añade: «Ambos grupos de personajes tienen frentes muy específicos que utilizan para negar la atracción mutua. Ambos se sumergen en la vulnerabilidad y luego retroceden porque tienen miedo. Y creo que es muy divertido mostrárselo al mundo».

Y continúa: «En el romance moderno, somos demasiado indiferentes. La gente no expresa sus sentimientos y deseos lo suficiente, por eso es muy divertido ver estas historias sobre el deseo. Tenemos que empezar a anhelar de nuevo». A eso, Kalyn responde: «¡Traigan de vuelta el anhelo! 2026: ¡no dejen de anhelar!».

Abdalla también es muy consciente de las múltiples formas en que se han adaptado los romances.

«Me di cuenta de cuán diferentes son los gustos románticos de las personas. Hay tantos tropos, subtramas y cosas diferentes que a otras personas les encanta ver, y todo sobre lo que se escribe le sucede a alguien», dice. Kalyn añade: «Exactamente. Las historias te hacen sentir visto y escuchado. Además, ¿a quién no le encantan las historias de personas que se enamoran?»

El martes, Prime Video anunció que “Off Campus”, basada en los libros de Elle Kennedy, se convirtió en la tercera serie debut más vista en la historia de la aplicación con 36 millones de espectadores en sus primeros 12 días de transmisión.

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