Mihai Mincan habla de la película de Venecia ‘Milk Dentis’ inspirada en su hija

El cineasta rumano Mihai Mincan está de vuelta en el Festival de Cine de VeneciaLa competencia de los horizontes con «Dientes de leche«Un drama profundamente personal establecido durante los últimos días de la dictadura de Nicolae Ceaușescu.

La película marca la segunda selección de Venecia de Mincan después de su función de debut de 2022 «To the North». Se jugará próximamente en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Variedad está debutando exclusivamente el trailer de la película.

Ambientada en Rumania en 1989, «Milk Dientes» sigue a María, de 10 años, mientras se convierte en la última testigo de la misteriosa desaparición de su hermana en una pequeña ciudad aislada. La historia explora cómo un niño procesa el trauma y la pérdida en el contexto de un sistema político colapsante.

Para Mincan, el proyecto representa tanto una desviación como la continuación de su viaje cinematográfico. «Quería este enfoque realmente gratuito», le dice el director VariedadDescribiendo cómo abandonó su estilo de tiro meticulosamente planeado desde «al norte». «Teníamos una lista de disparos, pero básicamente lo abandonamos poco después de unos días de disparos».

El cambio en el enfoque fue en parte práctico y en parte filosófico. Trabajando con niños actores, Mincan sabía que «no quería ensayar mucho con ese niño». En cambio, él quería que «la niña hubiera tenido mucha libertad para actuar y moverse como ella quería, y la cámara debe seguirla, no al revés».

La historia se basa en gran medida en las propias experiencias de la infancia de Mincan. «Tenía la misma edad que … quiero decir, tenía nueve años, ella tiene 10 años, en realidad en la película. Así que sé ese mundo. Sé que sé cómo se veía, sé cómo olía, sé cómo sonaba», dice. La película también se inspiró en un expediente de la policía sobre una niña desaparecida de 1989, aunque Mincan descartó la mayoría de los elementos, excepto por una imagen inquietante: «una niña que desapareció con un cubo que va a la basura».

Esa imagen resuena personalmente. «Es una imagen tan familiar para mí. Mis padres solían enviarme la misma manera, ya sabes, con el cubo a través de los bloques de pisos hasta la basura».

Pero la inspiración más profunda de la película proviene de la hija de Mincan, que «tuvo dos o tres años en los que le resultó realmente difícil conectarse con el mundo». Esta experiencia personal lo llevó a crear «una historia de una chica que es como vivir en una caja todo el tiempo. Por lo tanto, el mundo siempre está ahí afuera en el fondo, pero la conexión de ella con ese mundo a veces es muy difícil».

El enfoque narrativo mantiene deliberadamente la perspectiva de un niño en todo momento, creando lo que Mincan llama «una narrativa fragmentada». Él explica: «Si entras en la perspectiva de un niño, te quedas allí. Y eso significa que, creativamente, es casi impactante, porque básicamente necesita, significa que todo el proceso narrativo se vuelve muy fragmentado».

La película, con Emma Ioana Mogos, Marina Palii, Igor Babiac e Istvan Teglas, está estructurada en dos partes distintas. La primera mitad sigue las consecuencias inmediatas de la desaparición, mientras que la segunda «sería como caer dentro de la mente, completamente dentro de la mente de un niño». Mincan señala que esta última sección es «la parte de la que estoy más orgulloso en la película».

A pesar del entorno perido, Mincan cree que los temas siguen siendo relevantes. «Rumania no ha cambiado mucho desde entonces», observa. «Hay una cosa en la película y también en la vida real hoy que no ha cambiado es el silencio del sistema … este país fue construido mal».

Cuando comenzó la edición, Mincan y su editor trabajaron bajo una directiva simple pero poderosa escrita en un gran papel: «Esta es una película sobre la soledad».

La producción en sí fue una colaboración internacional, que involucró a socios de Rumania, Francia, Dinamarca, Grecia y Bulgaria. «Milk Dientes» es producido por Defilm (Rumania), en coproducción con Remora Films (Francia), Ström Pictures (Dinamarca), Studiobauhaus (Grecia) y emociones de detección (Bulgaria). El proyecto participó en Torinofilmlab 2023, donde recibió un premio de producción y premio de filmación verde.

Campo está manejando las ventas mundiales en «dientes de leche».

Mira el trailer aquí: