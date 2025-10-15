Migrant Watch alienta a KP2MI a colaborar con Pujiono para formular políticas sobre protección de PMI

Jacarta – Migrant Watch lo pide KP2MI El Centro colabora con el Responsable del Centro de Servicios Protección Trabajadores inmigrantes indonesios (BP3MI) Java Central, Pujiono en la formulación política estrategia nacional relativa a la protección de los trabajadores migrantes indonesios (PMI).

Esto sigue a que Pujiono se jubile oficialmente después de servir desde 2021.

El director ejecutivo de Migrant Watch, Aznil Tan, expresó inicialmente su profundo agradecimiento por la dedicación de Pujiono, a quien consideró exitoso en mantener la integridad de los servicios públicos en áreas de mayor complejidad en el tema de la migración laboral.

«Otro funcionario competente de KP2MI se jubila. Es la mejor figura en la prestación de servicios a PMI, especialmente en Java Central, que es el mayor bolsillo de inmigrantes en Indonesia», dijo Aznil, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Según Aznil, los desafíos burocráticos y las presiones sociales que enfrenta PMI a menudo no se manejan con humanidad. Sin embargo, se considera que Pujiono es capaz de salvar necesidades procesales con un enfoque empático y resolutivo.

«Me enojé mucho cuando todos los documentos estuvieron completos, pero PMI todavía estaba dando dificultades e incluso intimidando. Pak Puji estuvo presente con calma y coraje. No sólo sirvió, sino que resolvió los problemas procesalmente y protegió los derechos de PMI», dijo Aznil.

Como activista de la reforma de 1998 y observador de la política laboral, Aznil considera que la experiencia y la intuición de Pujiono al leer la dinámica de la migración laboral son muy valiosas para el KP2MI Central.

«La experiencia de vuelo de Pak Puji es muy madura. Entiende el campo, la burocracia y la psicología de los inmigrantes. Sería una lástima que KP2MI no lo involucrara en la determinación de futuras direcciones políticas. Necesitamos personas que no sólo entiendan las regulaciones, sino que también tengan el coraje moral para mejorarlas», añadió.

Migrant Watch alienta a KP2MI a abrir un espacio de participación para jubilados con integridad como Pujiono, ya sea en forma de un consejo asesor, un equipo de políticas ad hoc o un foro consultivo intersectorial.

«La participación de funcionarios competentes como Pujiono es muy importante para mantener la continuidad de la reforma del servicio y la protección del PMI en medio de los crecientes desafíos globales y nacionales», subrayó.