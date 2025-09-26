MIG-21 Fighter Planes desmantelado después de servir a la Fuerza Aérea de la India durante décadas







Mientras la Fuerza Aérea de la India se adhiere a su icónico MIG-21 El viernes, los pilotos veteranos de la Fuerza Aérea de la India recordaron la leyenda que entrenó a generaciones y defendió a la nación.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, antes del desmantelamiento de la flota de aviones de combate MIG-21 en presencia del Ministro de Defensa Rajnath Singh, el Capitán del Grupo de la Fuerza Aérea de la India, Malik (Retd.), Dijo que la despedida de la despedida de la aeronave era un momento emocional desde que había sido parte de su vida.

En declaraciones a los medios de comunicación en Chandigarh el viernes, Malik dijo que en las tres versiones de los MIG-21 que había volado, no había nada mejor que el primer luchador supersónico del país e interceptora.

Afirmó que «he volado las tres versiones de los MIG-21 durante casi 24 años … Era mi vida, y ahora va a ser parte de mi vida. Es una sensación mixta … cada momento es emocional cuando nos despedimos de este avión, y juro que no hay nada mejor que esta aeronave …» como cita por la agencia de noticias Ani.

Además, Ministro de la Unión Rajnath SinghMientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, escribió que asistiría a la ceremonia de desmantelamiento en Chandigarh.

Te recordaremos #MIG21! Un ícono legendario de la Fuerza Aérea de la India, este intrépido guerrero ha grabado su valor en las generaciones. Como su última salida marca el cierre de una era histórica, la #IAF Celebra su legado con orgullo y acomodador en un nuevo y audaz capítulo de innovación …

Su publicación en X dijo: «Hoy, 26 de septiembre, estaré en Chandigarh. Asistiré a la ceremonia de desmantelamiento del MIG-21 de la IAF. Espero que llegue». Después de servir durante seis décadas, el icónico MIG-21 se retirará hoy. «

El avión deja un récord de servicio inigualable y un legado que será recordado a medida que India pase a una nueva generación de aviones de combate.

El legendario MIG-21 se introdujo en 1963 y ha estado sirviendo a la Fuerza Aérea de la India durante casi seis décadas. Este avión de combate ha sido una piedra angular de la potencia aérea de la India. El primer escuadrón, el 28 escuadrón, criado en Chandigarh, fue apodado ‘First Supersonics’ como el primer luchador supersónico de la India.

Además, el avión MIG-21 vio una acción extensa en múltiples operaciones, incluida la Guerra de 1971 con Pakistán, donde demostró su efectividad de combate.

A lo largo de las décadas, el icónico avión de combate ha entrenado a generaciones de pilotos de combate, muchos de los cuales lo recuerdan como desafiante y gratificante para dominar.

En la guerra de 1971, los MIG-21 atacaron la residencia del gobernador en Dhaka, lo que llevó a la rendición de Pakistán. El avión ha derribado a varias generaciones de combatientes enemigos, desde F-104 en 1971 hasta el F-16 en 2019, lo que lo convierte en uno de los aviones más probados en la historia de la IAF. Conocido como la «columna vertebral de la IAF», el MiG-21 también fue enviado en el Guerra de Kargil y jugó un papel clave en la victoria de la India en 1999.

