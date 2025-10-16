Mifa 7 y Mifa 9 de fabricación local enviados a los consumidores, ¿pueden alterar el dominio de Alphard?

Yakarta, VIVA – PT Indomobil Energi Barú, agente titular de la marca Maxus en Indonesia, comenzó a entregar el primer lote de unidades MIFA 7 y MIFA 9 de producción local a los consumidores de Indonesia.

Estos dos modelos son los primeros pasos de Maxus para reforzar su presencia en el mercado nacional de vehículos eléctricos, especialmente en el segmento monovolumen electricidad premium.

El director de operaciones de PT Indomobil Energi Baru, Yudhy Tan, dijo que esta primera entrega no solo era un símbolo comercial, sino también parte del compromiso a largo plazo de la compañía con la industria automotriz de Indonesia.

«Estamos muy orgullosos de poder entregar el primer lote de MIFA 7 y MIFA 9 producidos en el país. Esto demuestra nuestro compromiso de entregar vehículos de alta calidad con estándares globales de seguridad y comodidad», dijo Yudhy en un comunicado recibido el jueves 16 de octubre de 2025.

MIFA 7 y MIFA 9 están diseñados como monovolúmenes eléctricos con una cabina espaciosa, un diseño elegante y tecnología moderna. El interior utiliza materiales de alta calidad, un sistema de iluminación ambiental y asientos con masaje eléctrico con ventilación hasta la segunda fila para el MIFA 9.

Ambos están dirigidos a consumidores que desean la comodidad de un vehículo familiar o empresarial, pero que siga siendo eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Con energía totalmente eléctrica, se afirma que MIFA puede brindar una experiencia de conducción suave y silenciosa, típica de los automóviles eléctricos.

Maxus inició la producción local desde julio de 2025 en las instalaciones de ensamblaje de Indomobil. El modelo MIFA ha cumplido con el Nivel de Componentes Nacionales (TKDN) del 40 por ciento y está registrado en el programa de vehículos de motor eléctricos a batería (KBLBB) del gobierno.

Se espera que este paso fortalezca la cadena de suministro de vehículos eléctricos en Indonesia y acelere la implementación de la electrificación en el sector automotriz nacional.

«Como parte del Grupo Indomobil, activo desde hace casi cinco décadas, queremos contribuir al fortalecimiento del ecosistema de vehículos eléctricos en Indonesia», explicó.

MIFA 7 y MIFA 9 han conseguido una calificación de seguridad Euro NCAP de cinco estrellas, el estándar más alto de Europa. Este logro es el resultado de la colaboración entre el equipo de investigación y desarrollo de SAIC Motor y las instalaciones de ensamblaje de Indomobil en Indonesia.

Cao Chenguang, director general de la región asiática de SAIC Motor, enfatizó que cada unidad MIFA producida en Indonesia sigue los estándares globales.