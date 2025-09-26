Mierza Firjatullah está seguro de que el equipo nacional indonesio U-17 se clasificó en la fase del grupo de la Copa Mundial

Yakarta, Viva – atacante Equipo Nacional Indonesio U 17, Medir firjatullahexpresado optimismo para enfrentar Copa del Mundo U 17 2025 en Qatar después de someterse a un campamento de entrenamiento en Bulgaria.

«Si del entrenador Nova (Arianto) dijo que se esforzó por pasar la fase grupal. De mí, la esperanza puede ser más que eso», dijo Mierza Firjatullah cuando se reunió después de seguir la clínica de entrenadores con Nagoya Grampus en el estadio principal de Bung Karno, Jakarta, viernes.

El equipo nacional U17 ha celebrado un campamento de entrenamiento de seguimiento (TC) en Bulgaria del 1 al 14 de septiembre de 2025.

«En Bulgaria tenemos más práctica táctica y aprendo mucho sobre los equipos allí. Esta es la experiencia más valiosa para mí y mis amigos, y no perderemos», dijo Mierza.

Después de eso, el equipo nacional U17 celebrará campos de entrenamiento en Yogyakarta del 29 de septiembre al 14 de octubre.

Afirmó mantener un equilibrio entre el entrenamiento y el estudio en el medio de la preparación para la Copa Mundial Sub-17.

«Si estudio lo sigo haciéndolo y siempre arreglo cuáles son mis inconvenientes en la Copa del Mundo más tarde», dijo.

Personalmente, Mierza enfatizó su ambición de hacer una contribución máxima al equipo de Garuda Muda.

«Si (Target) contribuyo mucho al equipo. Ciertamente, los objetivos y puedo dar lo mejor para el país», dijo.

La Copa Mundial U17 está programada para el 3 al 27 de noviembre de 2025. En la edición anterior que tuvo lugar en Indonesia en 2023, Indonesia terminó segundo en el Grupo A con dos puntos. (Hormiga)