‘Miércoles’ Cliffhanger: ¿Muere el miércoles?

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers para la temporada 2 Parte 1 de «Miércoles. «

Después de derrotar a un malvado peregrino resucitado, un Hyde y su maestro en la temporada 1 de «Miércoles», la heroína de la familia Addams (Jenna Ortega) se encuentra en el centro de un misterio aún más urgente en la temporada 2. Ha habido una nueva serie de asesinatos en Jericho, y según una de las visiones psíquicas del miércoles, sus habitaciones, enid (EMMA Myers), podrían ser los siguientes.

El miércoles descubre rápidamente que está tratando con un aviar, alguien con la capacidad de controlar las aves que las usan para matar a las personas. Llegó demasiado tarde para salvar al Sheriff Galpin (Jamie McShane), que estaba en medio de su propia investigación cuando murió, pero puede recuperar algunas de sus pruebas: los obituarios de varios marginados que eran pacientes en el Hospital Psiquiatría de Willow Hill. Cada recorte de periódico está conectado en un tablón de anuncios con el nombre de Lois.

En «Si estos problemas pudieran hablar», el cuarto y último episodio de la Temporada 2 Parte 1, el miércoles y su abuela, Hester Frump (Joanna Lumley), analizan las cenizas de los marginados supuestamente cremados de los obituarios. Descubren que las urnas no contienen restos humanos, por lo que el miércoles recluta a su tío Fester (Fred Armisen) para infiltrarse en Willow Hill y buscar pistas sobre Lois. Mientras tanto, el protegido del miércoles, Agnes (Evie Templeton), descubre que los certificados de defunción falsos de los Outcasts fueron firmados por Augustus Stonehurst, un Normie que solía enseñar en Nevermore y luego se convirtió en el médico principal en Willow Hill antes de perder la cabeza y ser institucionalizado.

Después de un extraño ataque de pájaros en el campus en Nevermore que casi mata a la cosa (Victor Dorobantu), el miércoles persigue una figura encapuchada que cree que es la aviar asesina, pero no los atrapa a tiempo. En cambio, se encuentra con su nueva maestra de música sospechosa, la señorita Capri (Billie Piper) que tiene una reunión con el actual Doctor de Willow Hill, Dr. Fairburn (Thandiwe Newton), pero dicen que simplemente están configurando una nueva clase de música en el asilo. Mientras tanto, la cosa se rompe en Willow Hill para decirle a Fester que encuentre a Stonehurst, y lo hace. Stonehurst es viejo y no verbal ahora, pero su loro parlante le da a Fester una lista de números para usar para encontrar a Lois. Sin embargo, en el proceso, es visto por Marilyn Thornhill, también conocida como Laurel Gates (Christina Ricci), quien estaba usando la persona de Tyler (Hunter Doohan) Hyde para tratar de erradicar los marginados la temporada pasada. Con la esperanza de que se le permita ver a Tyler, quien está encadenado en confinamiento solitario, Thornhill le dice al Dr. Fairburn que Fester está allí para Snoop en nombre del miércoles. Fester también se bloquea.

Cuando la cosa le dice a Wednesday que Fester ha sido descubierta, decide entrar en Willow Hill escondiéndose en el auto de la señorita Capri mientras conduce al hospital para la clase de música. Dentro del asilo, el miércoles encuentra y libera a Fester, y los dos buscan a Lois juntos. Usando los números del loro como el código para pasar por una puerta misteriosa, encuentran un sótano secreto con el acrónimo Lois escrito en la pared: estudio de integración marginada a largo plazo. Más profundo en el sótano, encuentran todos los marginados de los obituarios vivos y encerrados en células individuales, donde se mantienen y experimentan. El miércoles deduce que el sheriff Galpin había descubierto el proyecto y estaba preocupado de que Tyler, su hijo, fuera el próximo paciente en que su muerte fuera falsificada.

Pronto, el miércoles y Fester se encuentran con la figura encapuchada de antes: es Judi (Heather Matarazzo), asistente del Dr. Fairburn, que es realmente la hija de Augustus Stonehurt. Ella revela que el Dr. Fairburn es solo el líder público de Willow Hill; En verdad, Judi ha continuado el trabajo de su padre detrás de escena. Stonehurst quería ser un paria, y estaba desarrollando un método para extraer sus habilidades y darlas a las normas. Caso en cuestión: Judi nació como Normie, pero su padre la convirtió en un aviar.

Usando su superpotencia eléctrica, Fester causa una explosión que libera a los sujetos de Lois de sus celdas. Todos ellos inmediatamente atacan a Judi, excepto a una mujer tranquila y temerosa interpretada por Frances O’Connor. El miércoles alienta a Fester a escapar mientras se queda para ayudar a la mujer. El asilo ha entrado en alerta máxima, y Thornhill se escabulle en la mazmorra de Tyler en medio del caos para liberarlo. En lugar de abrazar a su maestro, la mata. Slurp (Owen Painter), el zombie Pugsley (Isaac Ordonez) reanimó a principios de la temporada que fue enviado a Willow Hill después de matar a un Normie, también se libera. Come el cerebro del Dr. Fairburn, luego llama a Stonehurst «Viejo amigo» y también lo mata.

Mientras el miércoles intenta caminar al misterioso marco de Willow Hill, se encuentra con Tyler en forma completa de Hyde. La mujer con el miércoles escapa, pero Tyler recoge el miércoles y la arroja a través de una ventana cuando los policías llegan a la escena. Le disparan a Tyler, pero él escapa, ileso.

Durante una foto del cuerpo ensangrentado e inconsciente del miércoles en el suelo fuera del asilo, dice en voz alta: «Siempre he soñado con mirar la muerte en la cara. Pero en mis momentos finales, todo lo que escucho son las palabras de mi madre en mis oídos: tal vez he empeorado todo peor. Mucho peor».

Por supuesto, sabemos que estos no son realmente los momentos finales del miércoles. Un teaser para la Parte 2 de la temporada 2, que se estrenó el 3 de septiembre, muestra el miércoles comatoso en la cama antes de despertarse, con los ojos muy abiertos. También hay disparos de slurp deambular por un carnaval navideño, Tyler escondido en lo que parece ser una alcantarilla antes de volver a la civilización en una capa, y enid empuñando nerviosamente una espada.

Aún así, muchas preguntas permanecen antes de los episodios finales de la temporada 2. ¿Qué quiere Tyler ahora que es libre y cómo manejará sus monstruosas abiltes ahora que ha asesinado a su maestro? ¿Cómo resolverá el miércoles el misterio con sus heridas y la pérdida de su habilidad psíquica? ¿Su madre, Morticia (Catherine Zeta-Jones), finalmente ayudará a su arnés y a comprender sus visiones? ¿Y quién es la mujer rescatada el miércoles de Lois?

Todavía no tenemos ninguna respuesta, pero una cosa es segura: como dice Morticia en la voz en off durante el teaser, «viene algo malvado de esta manera».