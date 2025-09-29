Mientras Watson registra el aumento del negocio de la salud hasta el 130 por ciento en este segmento

Yakarta, Viva – A medida que Watson registró un crecimiento significativo en el sector salud. En particular, el segmento de control de peso que aumentó al 130% en los últimos 12 meses.

En el último año, las ventas de toda la categoría Salud y belleza Un aumento de más del 10 por ciento. Las vitaminas y los suplementos de alimentos también registraron aumentos similares, mientras que los productos de dieta y acondicionamiento físico aumentaron más del 20 por ciento, y los segmentos de control de peso estaban en el centro de atención con un crecimiento de hasta el 130 por ciento.

Coincide con la celebración del día Farmacéutico En todo el mundo, la compañía también apreció que más de 3.000 farmacéuticos y casi 10,000 trabajadores de la salud formaban parte de su red global.

«En este día significativo, expresamos nuestra más profunda gratitud a más de 3.000 farmacéuticos y casi 10,000 trabajadores de la salud de Watson en todo el mundo», dijo Peter Macnab, director comercial internacional de Watson Watson, tal como se cita de su declaración el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Los farmacéuticos estadounidenses no solo brindan acceso a medicamentos y suplementos de control de peso, sino que también brindan asesoramiento personal relacionado con nutrición, estilo de vida y prácticas de salud sostenibles que ayudan a los clientes a someterse a un enfoque holístico para su salud», explicó.

Además del crecimiento del producto, la estrategia en línea fuera de línea (O+O) también respalda los cambios en el comportamiento del consumidor. Las ventas en línea de productos de salud aumentaron un 30 por ciento en comparación con el año anterior.

La compañía evalúa, este aumento refleja la creciente tendencia de los clientes a mantener la salud de manera proactiva con un acceso más fácil a productos de confianza.

Como Watson también registró un cambio en la demografía de los clientes. La generación más joven registra un crecimiento del 30% en la búsqueda de productos de salud, lo que muestra una mayor conciencia de la importancia de la atención preventiva.

Mientras tanto, la generación senior ahora representa a más del 30 por ciento de los clientes de salud y compran 1.4 veces más que el promedio. «La generación más joven y senior es una fuerza importante en la categoría de salud, y estamos comprometidos a brindar apoyo a través de productos relevantes, sugerencias de expertos y experiencias generales de compra de salud», agregó.

En Indonesia, Watsons tiene 200 puntos de venta desde Aceh hasta el este de Indonesia. Cada toma de corriente está equipado con un farmacéutico y cuenta con el apoyo del concepto de O+O, lo que facilita a los clientes acceder a productos de salud de manera y en línea.

La compañía enfatizó que su partido continúa adaptándose a la dinámica de la salud global a través de la innovación, el aumento de la accesibilidad y el fortalecimiento del papel de los trabajadores de la salud.

Como Watson Group, se estableció en 1841 y ahora opera más de 17,000 tiendas en 31 mercados con 12 marcas minoristas, empleando a más de 130,000 personas. En el año fiscal 2024, la compañía registró ingresos de más de US $ 24 mil millones o alrededor de Rp397 billones (suponiendo un tipo de cambio de Rp16,700 por dólar estadounidense).

A través de la plataforma O+O, las empresas sirven a más de 6 mil millones de clientes cada año. Este grupo forma parte de CK Hutchison Holdings Limited, que se dedica a los sectores de puerto, minorista, infraestructura y telecomunicaciones en más de 50 países.