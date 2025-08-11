Mientras lloran, la madre y la resbobb de Bigmo se disculpan hasta que estén listos para besar los pies de Andre Rosiade

VIVA – La semana pasada, padre de Azizah salsha quien también es un político de Gerindra, OTROS ROSIADE Se sabe que visita la investigación penal de la Policía de la Policía de Yakarta. La llegada del político tenía la intención de informar el contenido de los creadores de resbbob alias Dimas Firdaus debido a las acusaciones dirigidas a su hija, Azizah Salsha.

Este paso legal se dio como las consecuencias de la declaración de Resbobb, que fue viral en las redes sociales.

En una sesión en vivo con su hermano menor, Bigmo, Resbobb acusó abiertamente a Azizah Salsha no leal a Pratama Arhan.

En un amplio video circulante en las redes sociales, Resbobb llamó a Pratama Arhan como la figura más compadecida de su matrimonio.

«¿Sabes por quién lo siento más? Pratama Arhan. Su novia, su esposa,* con su ex», dijo Resbobb en un amplio clip circulante.

Después con el informe, la madre de la madre de Bigmo o Jannah con su hermano, Dimas Firdaus alias Resbob se disculpó con Andre Rosiade.

«Pak Andre Rosiade, soy la madre y Daus de Jannah. Pido disculpas por los eventos que hicieron mis hijos», dijo citado de las piezas de video subidas en la cuenta de Tiktok @suka.

La madre de Bigmo y Resbob también admitió que las acciones de sus hijos fueron puramente su culpa. Porque, como madre, no podía educar a su hijo para que hiciera un chirrido que arrinconara a Azizah Salsha.

«Eso es mi culpa, me disculpo al Sr. Andre Rosiade. Eso es todos mis errores, porque mis hijos carecen de la educación de una madre. Pido disculpas Azizah de MBA», dijo.

No solo eso mientras lloraba, la madre de Bigmo y Resbob también afirmaron llorar a menudo cuando se postró al rezar. En su postración, pidió que el tiempo pudiera rotarse para no dejar a sus hijos hasta que finalmente cayeran en problemas como ahora.

«Hasta que lloré en la alfombra de oración ‘Oh Allah, si me pueden posponer el tiempo, nunca volveré a dejar a mis hijos'», dijo.

La madre de Bigmo y Resbob admitió que no tenía ningún problema si tenía que besar los pies de Andre Rosiade por el bien de su hijo no involucrado con la ley. Esto es atrevido a hacer porque sabe que el problema que ocurre se debe a los errores de sus hijos.

«Estoy listo para que me llamen y estoy listo para disculparme, si es necesario, beso sus piernas, el Sr. Andre está bien para los niños. Quiero que me escupen, quiero ser insultado porque esto es culpa de los niños», dijo.