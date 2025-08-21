Mientras lloraba, Lisa Mariana se disculpó abiertamente con Atalia Praratya

VIVA – Lisa Mariana finalmente reveló su disculpa abiertamente por Atalia Praratya. Esta disculpa fue revelada por Lisa Mariana directamente cuando apareció en un programa de entrevistas organizado por Dewi Perssik, Rian Ibram, Nassar y Caren Delano esta mañana, jueves 21 de agosto de 2025.

«Para la Sra. Atalia o Madre of Love, Lisa se disculpa por el corazón más profundo», dijo citado de piezas de video viral en las redes sociales Tiktok.

También reveló que su disculpa debido a los problemas que involucran al esposo de Atalia Proatya hicieron una agitación pública durante algún tiempo. También afirmó sentir lo que el dolor sentía Atalia como esposa.

Pero, por un lado, como madre quiere luchar por el derecho a su hijo con la CA inicial.

«Lisa se ha convertido en una esposa. Lisa lo que sientes. Pero, por un lado, Lisa está confundida, hay hijos. Lo siento tanto como sea posible por la Sra. Love», dijo.

Escuchando las disculpas de Lisa Mariana, los anfitriones que guían el evento esperaban que Lisa pudiera hacer las paces con la fiesta Ridwan KamilComo información, basada en los resultados de la prueba de ADN realizada por la Policía Nacional Pusdokkes, aseguró que el niño con la CA inicial no fuera la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Este hecho también negó la afirmación de Lisa Mariana, quien desde el principio acusó a RK como padre biológico de su bebé.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con la hermana LM CA Inicials no tenía un ADN o no una compatibilidad idéntica», dijo el Jefe de la Dirección I de los actos cibernéticos de la Agencia de Investigación Criminal, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.

La policía también se aseguró de que los resultados de la prueba de ADN del niño de ADN se llevaran a cabo científicamente e innegables. La certeza fue transmitida directamente por Karo Labdokkes Pusdokkes Polri, Brigadier General of Police Sumy Hastry Purwanti. Afirmó que el proceso de inspección fue de acuerdo con los procedimientos científicos, por lo que los resultados fueron finales.

«Los resultados del examen de ADN del campo de laboratorio de Pusdokes de Rolabdokes en los Pusdokes de la Policía Nacional se transmiten de acuerdo con el mejor conocimiento científico», dijo Sumy.

Según él, se tomaron muestras de ADN de RK, Lisa Mariana y los niños ca. Después de ser analizado del 8 al 12 de agosto, los resultados son claros: la mitad del ADN de CA coincide con Lisa Mariana, pero no con RK.

«Tal vez el paso más cercano es que haremos un título de caso relacionado con los pasos que tomaremos más tarde. Más tarde actualizaremos», dijo.