Mientras lloraba, Angelina Sondakh reveló las palabras ‘cortar’ al hijo para ser perseguido por la culpa

VIVA – Vida Angelina Sondakh En los últimos años, ha vuelto al centro de atención. La mujer que ahora está decidiendo cubrir sus genitales con el hijab nuevamente dice las pruebas más difíciles de su vida. La primera prueba llegó cuando tuvo que perder a su esposo Adjie Massaid, quien murió en 2011.

Poco después, Angelina Sondakh tuvo que enredarse en un caso de corrupción de atletas en Palembang en 2011. En ese momento, Angie, que sirvió como miembros de Banggar, tenía que estar en prisión durante 10 años porque se demostró que recibía un soborno de Rp 2.5 mil millones y USD 1.2 millones del grupo de Permai.

Cuando el caso lo atrapó, Angie tuvo que dejar a su hijo de 2 años. En ese momento, Angie dijo que su hijo tenía que ser depositado a su hermano para ser tratado.

«Soy Angelina Sondakh, una vez estuve cerca del poder, con riqueza, iluminación. Pero al mismo tiempo eso me hizo perder mucho. Keanu tenía un año, Adjie murió. Keanu tenía dos años que tuve que ir a prisión y estaba muy separada», dijo Angelina Sondakh cuando le dijo a Hilman Fauzi en un evento religioso en una estación de televisión.

La prueba de vida continúa siendo experimentada por la ex hija indonesia en 2001. Dos años experimentando un período de detención en el Centro de Detención de Bambu Pondok, su hermano que crió a Keanu murió. No allí, después de estar libre hace unos años, Angelina Sondakh también debe aceptar el hecho de que debe perder a su padre, Lucky Sondakh. Lucky murió unos meses después de que Angelina Sondakh estuvo libre en 2022.

«Después de ser libre, puedo estar con mi padre. Pero resulta que Dios solo me dio 7 meses para poder hacerlo feliz a pesar de que siempre sentí que todavía estaba lejos de mi padre feliz. Luego, después de que mi padre estuvo libre», dijo.

La prueba de vida de Angelina después de Free tampoco está jugando. Después de ser libre en 2022, volvió a tragar la amarga píldora. Porque la madre experimenta demencia, problemas de salud que causan disminución de la memoria, la capacidad del pensamiento lógico y otras funciones cognitivas.

«También tengo que enfrentar el hecho de que mi madre ha sido afectada por la demencia», dijo.

Mientras derramaba lágrimas, Angelina Sondakh también reclamó que sus acciones en el pasado mientras servían como miembro del consejo tuvieron un gran impacto en su único hijo, Keanu Massaid. Incluso afirmó que su hijo había transmitido su declaración que lo hizo cortar como madre.

«Siento que tengo un gran pecado para mi hijo. Siento que Keanu no debería ser apropiado para vivir una vida como esta. Últimamente, cuando siempre trato de estar cerca de Keanu, Keanu siempre dice ‘Mami Keanu es así debido a que Keanu no tiene un padre y Mami dejó a Keanu con el tiempo», dijo Angelina Sondakh mientras llora.

También tuvo la oportunidad de preguntarle a Ustaz Hilman Fauzi relacionado con sus pecados en el pasado podría ser perdonado por Allah SWT. Porque debido a sus acciones tiene un gran impacto en la vida de su único hijo.

Respondiendo a la pregunta de Angelina Sondakh, el Ustaz reveló que Dios daría una prueba a sus siervos de acuerdo con la capacidad de sus siervos. También dio consejos si todavía había ansiedad debido a su fealdad en el pasado, entonces como personas que podemos compensar con bondad.

«En realidad, la cantidad de recompensa depende del peso de la prueba. Cuanto más pesada sea la prueba, mayor es la recompensa. Dios no será posible poner una carga sobre sus hombros excede sus límites. Dios confía la carga en su vida porque Dios sabe que puede pasar bien. Entre el arrepentimiento que es amado por Dios, se arrepiente de un pecado y nos arrepiente y mejoramos a nosotros mismos», explicó Ustaz Hilmi.