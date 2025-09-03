Mientras llora así, la confesión completa de Kompol Cosmas después de ser despedida de la Policía Nacional después de la muerte de la muerte de Rantis

Yakarta, Viva – Comandante del 4 Batallón del Regimiento Korbrimob, Notario Cosmas Kaju Gae, voz abierta después de sanciones con sentenciamiento ética Desestimación de la tragedia de la muerte de la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan kurniawanque fue atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote.

Cosmas afirmó que nunca tuvo la intención de dañar a nadie. Dijo esto en la sesión del Código de Ética de la Policía Nacional (KKEP) en el edificio TNCC, miércoles 3 de septiembre de 2025.

«Con eventos o eventos, no es una intención grave para Dios, no hay intención de hacer que las personas sean miserables», dijo Cosmas, derrama lágrimas.

Comandante del Batallón (Danyon) Regimiento 4 Korbrimob, Kompol Cosmas Kaju Gae

Argumentó que solo había aprendido de víctimas después de un video viral en las redes sociales. «Después del incidente del video viral, conocemos después de las próximas horas a través de las redes sociales. Y esta oportunidad también me disculpo con el liderazgo de la Policía Nacional o los colegas de la Policía Nacional que están a cargo de mantener la seguridad y el orden público», dijo.

No solo eso, Cosmas también transmitió una profunda disculpa a la familia del difunto affan. «Pero por el contrario, pero el incidente ha sucedido. En esta ocasión también transmití un profundo dolor a las víctimas affan Kurniawan y una familia extendida», dijo.

Anteriormente informó, el Comandante del Batallón (Danyon) del 4 Regimiento de Korbrimob, Kompol Cosmas Kaju Gae, fue sentenciado a la ética PTDH (despido no con respeto) por la Comisión Nacional del Código de Ética (KKEP).

«El despido no es con respeto o PTDH como miembro de la Policía Nacional», dijo el presidente del Consejo de la Sesión KEPP, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Se sabe que el conductor ojol Llamado Affan Kurniawan, murió después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.