Mientras estaba en Nusakambangan, Ammar Zoni se sometió a un juicio por drogas en línea.

Jacarta – Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN), celebrado sesión primer ministro Ammar Zoni y amigos en línea o en línea porque los acusados ​​​​se encuentran actualmente en prisión Nusakambangan.

«Este juicio está abierto y abierto al público», dijo el jueves el juez jefe del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, Dwi Elyarahma Sulistiyowati, en Yakarta, al abrir el primer juicio con la agenda de acusación.

Parece que el juicio con la agenda de cargos contra Ammar Zoni y otros está en marcha y el juicio comenzó a las 10.20 WIB.

Los seis acusados ​​no estuvieron presentes en la sala del tribunal, sino que participaron en el juicio inicial a través de una conexión Zoom o en línea.

En este juicio sólo estuvo presente el asesor jurídico del acusado Ammar Zoni, mientras que los demás recibieron asistencia jurídica, porque se enfrentaban a una pena de más de 15 años.

«Sólo hay un asesor legal para el acusado seis (Ammar Zoni), por eso hemos designado asesores legales para los demás acusados», dijo el juez.

Anteriormente, la Fiscalía del Distrito Central de Yakarta (Kejari) declaró que el caso de narcotráfico que involucra al artista MAA alias AZ (Ammar Zoni) y cinco sospechosos había entrado en la etapa dos.

«Recibimos al sospechoso y las pruebas el miércoles (8/10)», dijo el jefe interino de Intel de la Fiscalía Central de Yakarta, Agung Irwan, en Yakarta, el jueves 9 de octubre de 2025.

Según él, el caso de narcotráfico que involucra a Ammar Zoni y otros cinco sospechosos ha entrado en la segunda etapa, es decir, la entrega de pruebas y sospechosos.

Posteriormente, el caso será transferido al Tribunal de Distrito Central de Yakarta, para pasar a la siguiente etapa.

«Hay seis sospechosos, incluido MAA alias AZ, involucrados en la distribución de narcóticos en el Centro de Detención de Salemba, en el centro de Yakarta», dijo. (Hormiga)