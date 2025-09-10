Mientras derramaba las lágrimas de Astrid Kuya, reveló sobre la calumnia para sentirse perjudicado

VIVA – Astrid Khairunisa alias Astrid Kuya Se vio que no podía contener sus lágrimas cuando trataba con madres en un lugar. Frente a la Asociación de Madres, Astrid reveló los juicios que habían sucedido a su familia durante algún tiempo.

«Cirando en las redes sociales, dijo que mi esposo está haciendo pucheros o 3 millones por día o todo tipo de ninguno. No hay marido que diga eso, siento que las víctimas de la calumnia. Honestamente, me siento vestido», fue citado Astrid Kuya desde la cuenta de Tiktok. Vas aJueves 11 de septiembre de 2025.

Mientras derramaba lágrimas, Astrid también mencionó el incidente Saqueo Experimentó el sábado 30 de agosto de 2025. En ese momento su casa ocupada por su madre en el área de Duren Sawit de East Yakarta fue saqueada por el momento. También se tomaron los artículos de lujo en la casa, incluidas docenas de sus gatos.

A pesar de que la casa dijo Astrid, construido a partir del arduo trabajo de ambos en el mundo del entretenimiento del país antes de que se convirtiera oficialmente Miembro de DPR RI en 2024 entonces.

«Hasta lo que le sucedió a mi casa, no había dinero del DPR para construir la casa, no había no. Hasta que me conocí que la estaba saqueando, dije ‘Sabes que la casa estaba construida con mi sudor con el sudor de mi esposo. Filmando de la mañana a la mañana'», dijo Astrid.

Astrid también enfatizó que mientras se desempeñara como miembro del DKI Jakarta DPRD y su esposo como miembro del Parlamento Indonesio, nunca habían tomado derechos que no les pertenecían. Siempre se aseguran de que cualquier gente se vuelva distribuido de acuerdo con el mandato.

«No hay moneda de diez centavos cada vez que bajemos a la comunidad lo que el gobierno le da, el gobierno le damos todo a la comunidad, no hay ningún corte. Debido a que sé que es confiable, cada programa de nuestro gobierno cae directamente sin ninguna deducción porque son los derechos de la comunidad. Eso es muy confiable, siempre le digo a mi equipo» lo que se les debe dar lo correcto que se les puede dar lo que obtienen «, dijeron a los Astrid Kuya.