Miembros del TNI chocan con Brimob en Sulawesi Central, esto es lo que dijo el general de brigada Donny

Jacarta – Jefe del Servicio de Información TNI El general de brigada del TNI Donny Pramono de AD (Kadispenad) explicó la información sobre acción disputa entre miembros del ejército indonesio y Brimob policia nacional en el campo de fútbol de la región de South Buton, sureste de Sulawesi, el domingo 4 de enero de 2026.

Donny se pronunció luego de que el video del ataque se volviera viral en varias cuentas de redes sociales, una de las cuales era la cuenta de Instagram @Infobutonraya.

Cuando se confirmó en Yakarta, Donny explicó que el incidente ocurrió cuando ambas partes competían en una competición de fútbol celebrada allí.

«Entonces, después de que el partido terminó en empate 0-0, hubo un momento de burla mutua entre los aficionados, lo que provocó una reacción momentánea en todo el campo», dijo Donny citado por EntreLunes 5 de enero de 2026.

Este acto de burlarse mutuamente desencadenó una disputa entre las dos partes que no duró mucho.

Donny continuó, los comandantes de ambos partidos intervinieron de inmediato para calmar a su personal y que no ocurrieran más actos de violencia.

«Danyonif TP 871/Lamaindo junto con el Danramil local se coordinaron inmediatamente con Danyon Brimob Batauga para calmar al personal y garantizar que la situación permaneciera bajo control», añadió Donny.

En poco tiempo, las condiciones en el lugar volvieron a ser propicias y el personal de ambas partes regresó a sus respectivos dormitorios. Donny continuó diciendo que no hubo más conmoción entre las dos partes.

Cada comandante de tropa se reunió y se aseguró de que el problema se resolviera amistosamente.

Donny enfatizó que este incidente no afectará la relación entre el TNI y la Policía Nacional, que ha estado bien establecida hasta ahora.

«Hacemos hincapié en que la relación y la sinergia TNI-Polri siguen siendo sólidas. Las actividades deportivas son en realidad un medio para construir unión, y este incidente es una evaluación conjunta para que en el futuro actividades similares puedan desarrollarse de manera más ordenada y bajo control», concluyó.