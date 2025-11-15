Miembros del elenco sobre nuevos dramas, peleas y la escena NSFW

Aférrense a sus plataformas petrolíferas: “Landman¡Vuelve para una segunda temporada!

La primera temporada del drama de Taylor Sheridan, que creó con el presentador de “Boomtown” Christian Wallace, presentó al mundo a Tommy Norris, el terrateniente titular interpretado por Billy Bob Thornton. Tommy trabaja para la compañía petrolera M-Tex y mantiene las operaciones de perforación en marcha, a pesar del peligro constante en los campos petroleros, los problemas de los cárteles y los problemas legales. En el camino, conocemos a su familia: su ex esposa Angela (Ali Larter), su hijo Cooper (Jacob Lofland) y su hija Ainsley (Michelle Randolph), y la economía del negocio petrolero, desde los traicioneros campos del oeste de Texas hasta las despiadadas salas de juntas. Los asuntos familiares tomarán protagonismo en esta segunda temporada, cuando finalmente conozcamos al padre de Tommy, TL, interpretado por Samuel Elliott.

Variedad habló con varios miembros del elenco antes del estreno de la temporada 2 el 16 de noviembre en Paramount+ para responder preguntas candentes sobre los cambios más importantes del programa, los cambios en las relaciones y ese momento viral de la temporada 1 que conmocionó a Internet.

¿Qué desafíos enfrentará Tommy en la temporada 2?

“Al final del día, verás quién es realmente”, dice Thornton. «Está tan ocupado en la temporada 1 que no hubo mucho tiempo para tomar un respiro. Hay algunos momentos muy humanos en la primera temporada, pero esta tiene más. Verás cómo lidia con la familia, los negocios, su propia mortalidad, simplemente todo: todos los pensamientos que pasan por todos los humanos y las cosas por las que tienes que pasar. En la primera temporada, Taylor tuvo que preparar el programa y explicar el negocio petrolero a la audiencia. Tuvo que presentar a todos los personajes. Ahora, puedes relajarte y conocer realmente a todos. las relaciones familiares, así como las relaciones comerciales y las relaciones peligrosas, todo eso”.

¿Cómo será el viaje de Ángela esta temporada?

«La primera temporada de nuestro programa planteó el petróleo, el peligro y el costo para todas las familias», dice Larter. «La segunda temporada, Taylor la escribió sobre la familia. Lo que te das cuenta es que somos el latido del corazón del programa y todo gira en torno a eso. Con Angela, pasas de estas escenas de cena, que es como ella muestra su amor y ella pone presión sobre ello. Lo hace lo mejor que puede porque quiere que todos lo sientan tan fuerte. Luego están las travesuras: Tommy siempre va a hacer algo que la excite. Pero a donde vamos es a sentarnos juntos en el suelo y la pregunta es: ‘¿Quién?’ somos nosotros si nosotros no hacer esto? ¿Tenemos posibilidades reales de que esto funcione? Taylor también escribió algunas escenas realmente hermosas de conexión entre Tommy y Angela”.

Billy Bob Thornton como Tommy Norris y Ali Larter como Angela Norris en “Landman”. Emerson Miller/Paramount+

¿Cómo cambiará el papel de Ainsley esta temporada?

«La conocemos cuando tenía 17 años y la vemos en sus años más formativos», dice Randolph. «La estamos viendo descubrir quién es. Se ha dado cuenta de que sus padres no siempre son perfectos. No siempre lo saben todo. Vemos a Ainsley descubrir su propia identidad, su independencia, captar la atención, descubrir cómo quiere ser vista en el mundo. Eso me resulta extremadamente satisfactorio como actriz, porque puedo crecer con ella, y todavía no estoy interpretando a una persona completamente formada. Así que puedo incluir estos pequeños indicios de realizaciones en estas escenas. Miro «Revisé los guiones para tratar de encontrar esos momentos tanto como fuera posible, para poder presagiar su crecimiento».

¿El elenco ya está hablando de próximo temporada, aunque aún no se ha confirmado?

«Ya estoy mirando más allá de la temporada 2», dice Elliott. «Estamos aquí hablando de la temporada 2, pero ya está todo hecho. Estoy pensando en lo que está por venir y estoy entusiasmado con lo que está por venir. El público está entusiasmado con lo que está por venir ahora mismo. Estoy entusiasmado con lo que está por venir la próxima temporada que ni siquiera hemos hecho todavía. Simplemente tener la oportunidad de trabajar con todos estos miembros del elenco, es eso y el hecho de que tenemos este equipo increíble; muchos de ellos son personas con las que trabajé antes». ‘1883.’ Me encanta volver a Texas y trabajar. Hay muchísimos elementos positivos en esto y es un placer ir a trabajar”.

¿Cuál es el momento Tommy favorito de todos los tiempos de Billy Bob Thornton?

«Hay tantos que es difícil recordarlos», dice Thornton. «Pero creo que uno de mis momentos favoritos es cuando Ainsley, estamos en el partido de fútbol y ella tiene su novio ahí. Por supuesto, ahora mismo soy padre de una hija de 21 años que está en la universidad. Así que cuando la escucho decirme algunas de estas cosas, no tienes que actuar mucho. Simplemente reaccionas. [Editor’s note: This scene is from the pilot, when Ainsley tells her father about her sex life with her boyfriend, noting that, “As long as he never comes in me, he can come anywhere on me.” Needless to say, this moment went viral.] Además, Michelle es tan dulce como un pastel. Cuando escuchamos eso salir de su boca a veces… Pero de una forma u otra, ella me está diciendo lo que dejará o no permitirá que haga su novio, de lo cual no quiero escuchar nada al respecto. Y creo que tal vez mi mejor frase fue una mirada, y lo único que se me ocurre decir es: ‘Voy a buscar un Dr. Pepper. ¿Quieres algo?’ Porque ni siquiera puedo permitirme pensar en ese momento, ¿sabes?

¿Cómo sobrevivió Michelle Randolph al rodaje de esa escena ahora viral?

«Filmamos muy fuera de orden porque teníamos los 10 episodios, así que eso fue a mitad de temporada», dice Randolph. «Ese día hacía un frío glacial. Hubo toda una tormenta. Teníamos 10 minutos para hacer esa toma, y ​​había todo un grupo de personas detrás de nosotros en las gradas. Todo lo que podía pensar es que estas personas están escuchando este diálogo, y ninguno de ellos sabe de qué se trata este programa. Así que, sinceramente, me sentí un poco mortificado como yo mismo al decirles estas líneas en voz alta a estas personas. Billy lo tuvo fácil porque todo lo que tenía que hacer era alejarse, diría yo».

¿Sam Elliott hace algo para cuidar su voz característica?

¡No! «Es todo natural», dice.

Mira el tráiler de la segunda temporada de “Landman” a continuación.

“Landman” se transmite los domingos por Paramount+. Esta entrevista ha sido editada y condensada.