Miembros del DPR El giro del jefe de la policía nacional no está incluido en la reforma, esta es la razón

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión III RPD RI, Rikwanto mencionó el cambio Jefe de la policía nacional no dentro Reforma Polri. Porque, la reforma es parte del cuerpo de la institución.

«En mi opinión, es algo diferente. La reforma está hablando de instituciones, el cuerpo. Si el jefe de la policía nacional habla del liderazgo, el liderazgo son los derechos del presidente», dijo Rikwanto a los periodistas del complejo del Parlamento en Senayan, Central Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Rikwanto agregó que la reforma podría iniciarse desde el proyecto de ley de la Policía Nacional que se había discutido durante mucho tiempo. Sin embargo, se dio cuenta de que había diferencias técnicas en el campo.

Wakapolri Komjen Dedi Praseteto (tercera derecha) Foto : Entre/Ho-Division of Public Relations Polri

«Eso también podría incluirse, también podría ser algo diferente. Debido a que la ley también habla de cosas sustantivas. Si las reformas también pueden hablar con los procedimientos para actuar, formas técnicas en el campo, varios tipos», dijo.

Con respecto al mecanismo de reforma, dijo que habría un equipo especial formado para formular pasos concretos. Este equipo, según él, puede involucrar elementos internos y externos de la Policía Nacional.

«Si no me equivoco, habrá un equipo que se formará para discutir el propósito de la reforma en el cuerpo de la Policía Nacional», explicó Rikwanto.

Anteriormente, el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto formará una comisión para evaluar y reformar a la Policía Nacional. La formación fue como una forma de responder a las aspiraciones transmitidas por el Movimiento Nacional de Conciencia (GNB) que consiste en una serie de figuras nacionales y cruzadas.

«Entregado por el Movimiento de Conciencia de la Nación, la necesidad de evaluación policial y reformas que también fue bienvenida por el presidente pronto formará una comisión de equipo o reforma policial», dijo el ex presidente de la Alianza de Iglesias en Indonesia (PGI) Gomar Gultom, citada el viernes 12 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el Ministro de Religión Nasaruddin Umar dijo que Prabowo ya había dado este paso. De hecho, antes de ser preguntado directamente por GNB.

«Así que el término anterior era un tit para Tat Huh. Lo que fue formulado por amigos era precisamente lo que el presidente iba a hacer, especialmente con respecto al problema de la reforma en el campo de la policía», dijo Nasaruddin.

Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Prabowo visita Mako Brimob Kwitang Foto : Entre/Ho-Division of Public Relations Polri.

Luego, también se dijo que Prabowo aprobó la formación de una Comisión de Investigación Independiente para investigar los disturbios de demostración del 25 al 30 de agosto de 2025.

Porque, la manifestación el 28 de agosto de 2025 fue coloreada por la destrucción de las instalaciones públicas, saqueando, para reclamar la vida de un taxista de motocicletas en línea, affan Kurniawan, que fue atropellado por un vehículo táctico (Rantis) Barracuda, propiedad de la brigada móvil de la policía nacional.