Miembros de organizaciones de masas en Bandung Ramped en la tienda electrónica de sus hijos no aceptadas por el trabajo

Bandung, Viva – Thuggery nuevamente ocurrió en Bandung Regency. Un jefe de una tienda electrónica de Erablue se convirtió en víctima de agua de agua e intimidación por parte de un grupo de hombres sospechosos de miembros de la Organización de la Comunidad Local (Organización de Mass). Este incidente comenzó con la decepción de uno de los perpetradores porque su hijo no fue aceptado para trabajar en la tienda.

El incidente ocurrió el viernes (22/08/25) alrededor de las 10:00 WIB en el área de negocios estratégicas de Bandung Regency. Un grupo de hombres vino a la tienda Erable e intimidó al jefe de la tienda.

La policía arrestó a los miembros de la organización de masas que se volvieron locas al propietario de la tienda de electrónica en Bandung Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

No solo una cuestión de trabajo, la víctima afirmó verse obligada a proporcionar tarifas de estacionamiento para tierras alrededor de la tienda, sino que se negó porque la tierra era propiedad pública. El rechazo luego condujo al riego de agua y amenazas que hicieron víctimas de trauma.

El comisionado jefe de la policía de Bandung, Pol Aldi Subartono, confirmó el incidente. Según él, el incidente comenzó con los informes de los residentes a través de los Servicios de Emergencia 110 que informaron un ataque contra los propietarios de tiendas.

«La acción se desencadenó porque el hijo del autor no fue aceptado para trabajar en la tienda, por lo que los perpetradores respaldan su ira atacando al dueño de la tienda», dijo el comisionado Pol Aldi, sábado (23/03/2025).

No llevó mucho tiempo, la policía inmediatamente se movió rápidamente y logró asegurar a los perpetradores. Actualmente han sido llevados a la estación de policía de Baleedah para un examen más detallado.

La policía afirmó que no proporcionarían espacio para la práctica de la matriz en la regencia de Bandung, y le pidió al público que informara de inmediato si experimentaron un incidente similar. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)