¿Miembros de la RPD involucrados en el caso de soborno del gobierno de la regencia de Bekasi? Esto es lo que dijo el KPK

Jacarta – kpk respondiendo a la presunta participación de miembros de la RPD en el presunto caso soborno Bonos de proyecto dentro del Gobierno de Regencia. BekasiJava Occidental, que involucra a Ade Kuswara Kunang (ADK) como regente de Bekasi.

«Los investigadores todavía están centrados en el caso principal actualmente en curso, es decir, el relacionado con el soborno en condiciones de servidumbre del proyecto», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, citado por Entre, Miércoles 24 de diciembre de 2025.

El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró al regente de Bekasi Regency, Ade Kuswara, y a su padre como sospechosos de soborno.

Sin embargo, admitió que los casos manejados por el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) suelen convertirse en un punto de entrada para ver el papel de otras partes.

«¿Hay otras partes que desempeñan un papel activo en la construcción del caso? Bueno, esto ciertamente abre la posibilidad de un desarrollo continuo», dijo.

Mientras tanto, cuando se le preguntó sobre la participación del personal especial de Kuswara cuando se desempeñó como Regente de Bekasi, y su conexión con la eliminación de rastros de comunicación en cinco teléfonos celulares que habían sido confiscados durante una búsqueda en el complejo del Gobierno de la Regencia de Bekasi, Java Occidental, el 22 de diciembre de 2025, dijo que la Comisión de Erradicación de la Corrupción confirmaría primero con los propietarios de los teléfonos celulares.

«Después de recibir la confirmación del interesado, podremos continuar examinando o solicitando información a otras partes sospechosas de estar relacionadas o que estén al tanto de la supuesta eliminación de rastros de esta conversación», afirmó.

De esta manera, dijo, la Comisión de Erradicación de la Corrupción podría perseguir a la figura que ordenó borrar rastros de comunicación en el espacio digital.

Anteriormente, el KPK llevó a cabo su décima operación encubierta en 2025 y arrestó a diez personas en Bekasi Regency, Java Occidental, el 18 de diciembre de 2025.

El 19 de diciembre de 2025, el KPK reveló que siete de cada diez personas fueron llevadas al Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, para un examen intensivo. Dos de las siete personas incluyen a Ade Kuswara y su padre, HM Kunang.

En la misma fecha, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había confiscado cientos de millones de rupias en un caso sospechoso de estar relacionado con el soborno de un proyecto en Bekasi Regency.

El 20 de diciembre de 2025, la Comisión de Erradicación de la Corrupción anunció a Kuswara, el padre del regente de Bekasi y jefe de la aldea de Sukadami, distrito de Cikarang Sur, Regencia de Bekasi, HM Kunang (HMK) y un particular llamado Sarjan (SRJ) como sospechosos en el presunto caso de soborno.