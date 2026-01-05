Miembros de la RPD dicen que las acciones de Estados Unidos reflejan una política global basada en el poder

Jacarta – El vicepresidente de la Comisión I de la RPD RI Sukamta evaluó el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del ejército de los Estados Unidos (COMO) es más que una simple crisis bilateral, sino que representa una amenaza real al principio de soberanía país y orden legal internacional.

«El arresto del jefe de un Estado soberano se llevó a cabo unilateralmente sin un mecanismo legal internacional válido, por lo que el mundo avanza hacia una era de política global basada en la fuerza, no en la ley», dijo Sukamta en su declaración en Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro

Evaluó que esta acción tenía el potencial de crear un precedente peligroso que podría ser normalizado por otros países poderosos. El impacto no es sólo en América Latina, sino también en la estabilidad global, especialmente para los países en desarrollo y el Sur Global.

«Hoy es Venezuela, mañana podría ser otro país. Esta es una fuerte alarma para todos los países que defienden los principios de no intervención y solución pacífica», dijo.

Sukamta enfatizó que Indonesia debe ser coherente en su política exterior libre y activa, fomentando la resolución de conflictos a través de la diplomacia y el multilateralismo. Indonesia, según él, no debe guardar silencio ante las prácticas que debilitan la soberanía estatal y dañan las normas internacionales después de la Segunda Guerra Mundial.

También destacó el papel cada vez más puesto a prueba de las Naciones Unidas (ONU).

«La ONU se encuentra en una encrucijada a la hora de llevar a cabo reformas para seguir siendo relevante como guardián de la paz mundial o estar cada vez más marginada por las acciones unilaterales de países poderosos. La ONU no es sólo un foro para la retórica, sino que también es capaz de hacer cumplir el derecho internacional de manera justa y equitativa», dijo Sukamta.

En cuanto a los intereses nacionales, pidió al gobierno indonesio, especialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores, que aumente la vigilancia y la protección de los ciudadanos indonesios (WNI) en las zonas afectadas y prepare medidas de contingencia si la situación de seguridad empeora.

«La seguridad de los ciudadanos indonesios es la principal prioridad. El Estado debe estar presente, manteniendo al mismo tiempo la posición de Indonesia como una voz moral que lucha consistentemente por la paz y la justicia globales», afirmó.

Presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Foto : ANTARA/REUTERS/Marco Bello/Foto del documento

También enfatizó que la Comisión I de la RPD continuará monitoreando la postura de la política exterior de Indonesia para que se base en la constitución, la justicia internacional y la solidaridad humanitaria y rechace todas las formas de normalización de la intervención militar que amenacen la paz mundial. (hormiga)