Miembros de la RPD consideran que el izamiento de la bandera del GAM en Aceh es un síntoma social, por favor no lo manejen con violencia

Jacarta – Miembro RPD RI, TB Hasanuddin habló sobre la acción masiva que llevó a cabo el movimiento abanderado Aceh Merdeka (GAM) en varias zonas de Aceh.

Dijo que este incidente debe entenderse como un fenómeno social al que se debe responder con prudencia, calma y proporción.

TB Hasanuddin enfatizó que la solución de este problema no debe realizarse mediante un enfoque violento, y mucho menos con el uso de armas.

Recordó que Aceh tiene una larga historia de conflictos, por lo que cada paso para manejarlo debe priorizar los principios de paz y estabilidad social.

«Levantamiento bandera del juego Este es un fenómeno social. Esperamos que la solución no se lleve a cabo con violencia y mucho menos con el uso de armas. «El enfoque correcto es el diálogo y las medidas más persuasivas posibles», dijo TB Hasanuddin en su declaración del domingo 28 de diciembre de 2025.

Además, TB Hasanuddin recordó que la atención del gobierno y de todas las partes interesadas en este momento debe dirigirse a los esfuerzos para rehabilitar y restaurar a las víctimas del desastre que actualmente enfrenta el pueblo de Aceh.

Según él, la solidaridad y la preocupación humanitaria deben ser la principal prioridad por encima de otros intereses.

«Nuestro enfoque ahora debería centrarse más en la rehabilitación y recuperación de las víctimas del desastre. La gente necesita la presencia del Estado para ayudarles a recuperarse, no una atmósfera que tenga el potencial de desencadenar tensión», dijo.

TB Hasanuddin también invitó a todos los sectores de la sociedad a actuar con moderación y no dejarse provocar por provocaciones que puedan empeorar la situación. Destacó la importancia de mantener la paz en Aceh, que se había construido mediante un largo proceso y un gran sacrificio.

«La paz es un bien muy valioso. Protegámosla juntos dando prioridad al diálogo, a la humanidad y a los intereses del pueblo de Aceh», concluyó.

ejército nacional de Indonesia (TNI) junto con la policía dispersaron a un grupo de personas que ondeaban la bandera o bandera de la luna y la estrella Movimiento Aceh Libre (GAM) en la aldea de Meunasah Mee, distrito de Muara Dua, ciudad de Lhokseumawe, Aceh, el jueves 25 de diciembre de 2025 por la tarde.

El jefe de información del Comando Militar Regional de Iskandar Muda, coronel de infantería Teuku Mustafa Kamal, dijo que el grupo comenzó a reunirse alrededor de las 10.10 WIB portando banderas de la luna y la estrella montadas en madera.

«Alrededor de las 10.30 am, izaron la bandera y la agitaron mientras gritaban la palabra ‘merdeka’ mientras los usuarios de la carretera pasaban», dijo Mustafa en una declaración escrita el jueves 25 de diciembre de 2025.