Miembros de Eurovisión para votar sobre la participación de Israel en noviembre

Los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión realizarán una votación en noviembre para determinar si Israel participará en el próximo año Eurovisión Concurso de canciones.

«Una votación sobre la participación en el concurso de canciones de Eurovisión 2026 tendrá lugar en una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la EBU que se celebrará en línea a principios de noviembre», y El portavoz de EBU le dijo a Reuters El viernes, más tarde aclara que el voto es determinar si se permitirá participar en la emisora ​​pública israelí Kan.

La participación de Israel en Eurovisión se ha puesto en duda sobre la guerra en curso en Gaza, y varios emisores amenazan con retirarse del evento si Israel compite. El 16 de septiembre, la emisora ​​española RTVE votó para retirarse del concurso, que se celebrará en Viena el próximo mayo, si Israel participa. Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia también han hecho declaraciones similares.

En una carta enviada a los miembros de EBU el jueves según lo informado por El guardiánEl presidente Delphine Ernotte Cunci escribió que existe una «diversidad de opiniones sin precedentes» sobre si a Israel se le debería permitir participar y el problema requeriría «una base democrática más amplia».

En un comunicado, Kan dijo que espera que «el concurso de canciones de Eurovisión continúe manteniendo su identidad cultural y no política».

La declaración continuó que la descalificación de Kan «sería especialmente preocupante antes de la edición 70 del concurso de canciones, que se fundó como un símbolo de unidad, solidaridad y compañerismo. Cualquier movimiento podría tener implicaciones de gran alcance para la competencia y los valores para los cuales se encuentra el EBU».

Desde que comenzó el conflicto actual en Gaza después del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel, la participación del país en Eurovisión se ha enfrentado a la disidencia. En 2024, miles se reunieron en Malmo, Suecia en protesta por la participación de Israel y en Basilea a principios de este año, los manifestantes intentaron apresurarse al escenario para interrumpir la actuación del cantante israelí Yuval Raphael.

Como resultado del desacuerdo sobre la participación de Israel, la fecha límite para la confirmación final de la participación ya se ha trasladado a diciembre.