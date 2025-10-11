Miembros de Brimob que abusan de menores son condenados a 20 días de cárcel

Jacarta – La Policía Regional de Maluku tomó medidas firmes contra miembros sin escrúpulos. Brimob con las iniciales Bripka RN, quien es sospechoso de cometerlo abuso agresión sexual a un niño de 16 años en Maluku.

La jefa de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Maluku, la comisionada de policía Rositah Umasugi, enfatizó que actualmente los miembros de Brimob han recibido medidas de colocación especiales (Patsus) durante 20 días.

Esto se hizo después de que Bidpropam de la Policía de Maluku realizara una serie de aclaraciones a las víctimas, testigos y denunciados.

«Como parte del seguimiento del manejo del caso que está siendo procesado por la División Profesional y de Seguridad (Bidpropam) de la Policía Regional de Maluku, este miembro individual ha sido condenado a ser recluido en un lugar especial durante 20 días, a partir del 9 de octubre al 28 de octubre de 2025», dijo Rositah, en su declaración del sábado 11 de octubre de 2025.

Rositah explicó además que la colocación especial se llevó a cabo como parte del proceso de investigación de violaciones del Código de Ética Profesional de la Policía contra un miembro de Brimob con las iniciales Bripka RN.

«Este es un procedimiento común y estricto para garantizar que el proceso ético se desarrolle sin intervención», explicó Rositah.

Mientras tanto, Rositah dijo que hasta ahora los investigadores Propam Continuar realizando más exámenes de varias partes relacionadas para explorar la evidencia existente.

«Esta medida demuestra la seriedad de la policía de Maluku a la hora de hacer cumplir ley «de manera profesional y sin discriminación, incluso hacia los miembros de la Policía Nacional que sean sospechosos de violar la ley o el código de ética», explicó.

Aparte de eso, la Policía Regional de Maluku también aseguró que el manejo de los aspectos penales de este caso continuara de acuerdo con los mecanismos legales aplicables.

«Nos aseguramos de que cada proceso de aplicación de la ley se desarrolle de acuerdo con el principio del debido proceso legal. Si se demuestra su culpabilidad, se impondrán sanciones estrictas, tanto desde el punto de vista penal como ético», dijo Rositah.

Luego Rositah reveló que la Policía Regional de Maluku también coordinó con agencias e instituciones de protección infantil para garantizar que las víctimas recibieran asistencia psicológica y legal adecuada durante el proceso de examen.

Ilustración de abuso de menores Foto : VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan del Sur)

«Queremos enfatizar que la Policía Regional de Maluku está comprometida a mantener la confianza pública haciendo cumplir la ley de manera abierta, transparente y justa», explicó Rositah.