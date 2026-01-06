Miembro viral de JKT48 se convierte en víctima de abuso de IA con elementos pornográficos, ¡la gerencia toma medidas decisivas!

Jacarta – Recientemente, las redes sociales se han visto perturbadas por el mal uso de la tecnología de inteligencia artificial (AI) por gente irresponsable.

Lea también: 9 señales de que Gemini está empezando a cambiar el dominio de ChatGPT en el mundo de la IA



No son pocos los que están aprovechando la sofisticación de la IA para editar fotografías con elementos pornográficos. ¡Vamos, desplázate más!

El público quedó consternado por la desagradable noticia que les sucedió a varios integrantes. JKT48. Según los informes, varios miembros del grupo ídolo fueron víctimas de un uso indebido de la tecnología de inteligencia artificial.

Lea también: SoftBank completa una inversión gigante de 670 billones de IDR en OpenAI, listo para dominar la IA global



Se sospecha que sus fotografías fueron manipuladas de tal manera que mostraban contenido pornográfico, que luego circuló ampliamente en el espacio digital.

Este caso generó preocupación pública, especialmente los fanáticos de JKT48, considerando que la tecnología de inteligencia artificial en realidad se creó para apoyar la creatividad y la innovación, no para ser utilizada indebidamente para dañar a otras partes.

Lea también: Las 10 oportunidades comerciales más prometedoras en 2026, prepárese para ganar dinero en la era de la IA



Se considera que este abuso no sólo daña el buen nombre de los miembros, sino que también tiene el potencial de causar graves impactos psicológicos.

Freya Jayawardana, como capitana del JKT48, también expresó su preocupación por el uso indebido generalizado de esta tecnología. Criticó abiertamente las acciones de personas que explotan la sofisticación de la IA con fines negativos.

Freya también invitó a las personas a ser más sabias y responsables en el uso de la tecnología, y a ser capaces de pensar de forma más inteligente que la propia inteligencia artificial.

En respuesta a este incidente, la dirección de JKT48 finalmente habló y tomó medidas firmes. A través de un comunicado oficial subido a la cuenta X (antes Twitter), la gerencia enfatizó su compromiso de proteger la seguridad, el honor y la comodidad de todos los miembros en el desempeño de sus actividades en la industria del entretenimiento.

La dirección confirma que se han recibido oficialmente informes sobre el uso indebido de la IA.

«Hemos recibido informes sobre el uso indebido de la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) que le ocurrió a varios de nuestros miembros. Este contenido tiene el potencial de cumplir con los elementos de difamación y/o insulto regulados en las leyes y reglamentos aplicables», escribió la dirección, citada el martes 6 de enero de 2026.

Además, la dirección valora que este incidente ha provocado diversas pérdidas, especialmente a los socios que se vieron directamente afectados. Por ello, como medida preventiva para que no vuelva a ocurrir un incidente similar, la dirección de JKT48 emitió una advertencia abierta a las partes involucradas.