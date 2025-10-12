Miembro del TNI asesinado a tiros y armas confiscadas en Papúa, Kapendam: esto es una forma de crueldad

manokwari, VIVA – Un soldado del TNI del Grupo de Trabajo Yonif 410/Alugoro habría muerto después de ser atacado por un grupo armado del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental/Organización de Papúa Libre (TPNPB/OPM) en el distrito de Moskona Norte, regencia de Teluk Bintuni, Papúa Occidental, el sábado (10/11/2025).

El jefe de información del Comando Militar XVIII/Kasuari (Kapendam), teniente coronel de infantería J. Daniel P. Manalu en Manokwari, el domingo (10/12/2025), confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 13.30 WIT en la aldea de Moyeba, distrito de North Moskona.

En ese incidente, un soldado del TNI, el soldado jefe (Praka) Amin Nurohman, murió mientras realizaba tareas de anjangsana para los residentes locales junto con otro personal del Grupo de Trabajo Yonif 410/Alugro.

Soldado del TNI del Grupo de Trabajo de Seguridad Fronteriza de RI-Papua Nueva Guinea Foto : ENTRE FOTOS/Bayu Pratama S/tom

«Es cierto que hubo un ataque y tiroteo por parte del grupo TNPB/OPM Kodap IV Sorong Raya liderado por Demi Moss. Un arma perteneciente al fallecido también fue confiscada por el grupo armado», dijo Kapendam.

Según Daniel, esta acción se suma a la lista de violencia armada llevada a cabo por grupos separatistas contra las fuerzas de seguridad y civiles en la región de Papúa Occidental.

«Este incidente muestra las formas de crueldad que los grupos armados cometen a menudo contra el TNI y la Policía Nacional y el público en general», afirmó.

Explicó que el cuerpo de Praka Amin Nurohman estaba actualmente en proceso de evacuación de la bahía de Bintuni a su ciudad natal en Kebumen, Java Central.

Kodam XVIII/Kasuari destacó que tomará medidas firmes contra los autores del ataque. «Kodam XVIII/Kasuari se compromete a perseguir y arrestar a los autores del tiroteo», explicó. (ENTRE)