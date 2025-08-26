Miembro del DPR Sindir PSSI, cada partido propuso un nuevo jugador naturalizado

VIVA – Política naturalizada Pssi De vuelta en el centro de atención. Miembro DPR RI mencionar Equipo nacional Indonesia a menudo se basa en descendientes en lugar de fomentar los talentos locales.

Esto fue transmitido directamente por miembros del Parlamento Indonesio desde la facción Pan, Arisal Aziz, en una reunión de trabajo de la Comisión XIII junto con el Ministerio de Jóvenes y Deportes, Kemenkumham y PSSI en el Edificio del Parlamento Indonesio, Centro de Yakarta, martes 26 de agosto, 2025.

Arisal dijo que los pasos de PSSI a menudo presentaban la naturalización cada vez que el equipo nacional enfrentaba un gran torneo.

«Pak Erick, presto atención a cada torneo, ya sea un torneo internacional, siempre se celebra la adición de jugadores externos o jugadores naturalizados», dijo Arisal Aziz.

El político de Pan incluso le preguntó al presidente de PSSI Erick thohir Realice una evaluación masiva si Garuda no gana boletos para la Copa Mundial 2026.

Según él, el fútbol indonesio no solo debe depender de los descendientes. PSSI debe centrarse en imprimir talentos originales desde el país.

«Soy Haji Arisal Aziz, miembro del Parlamento Indonesio de la Facción Pan, se destacó un poco sobre cómo PSSI puede crear jugadores de niños infantiles», agregó.

En la actualidad, PSSI está procesando la naturalización de dos descendientes, a saber, Miliano Jonathans y Mauro Zijlstra. Ambos se trazan para aumentar la fuerza Equipo nacional indonesio En la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

No solo el equipo masculino, PSSI también propuso tres jugadores naturalizados para el equipo nacional femenino: Isabel Corian Kopp, Pauline Jeannette van de Pol e Isabelle Nottet.

Arisal admitió que esta política podría impulsar el rendimiento del equipo. Pero enfatizó, la naturalización no debería ser una solución a largo plazo.

«Si presto atención, si continuamos dejando esto, usted, padre, cada vez que hay un torneo, siempre pidiendo la aprobación de nosotros, estamos de acuerdo», dijo.

«Sin embargo, ya no estamos de acuerdo si esto es constante. ¿Cuándo construiremos fútbol? Realmente los jugadores son niños de niños, jugadores locales», dijo.

Indonesia misma enfrentará un camino empinado en la cuarta ronda. El equipo de Garuda se unió en el Grupo B con Arabia Saudita e Irak, dos fuerzas principales de Asia.

Aun así, Arisal todavía cree que el fútbol indonesio puede progresar si el entrenamiento se lleva a cabo de manera consistente.

Incluso le dijo a su experiencia personal que construyó una academia de fútbol en West Sumatra, su área de origen.

«Lo siento, Sr. Erick, soy uno de los que aman el fútbol. Yo en mi pueblo en West Sumatra construí la academia de fútbol más grande de Indonesia. ¿Por qué digo lo más grande en Indonesia? Teniendo cuatro campos de fútbol», dijo.

Según Arisal, la academia que fundó simplemente por su amor por la joven generación de la nación. La esperanza, algún día, el equipo nacional indonesio puede ser lleno por los jugadores nativos indonesios.

«¿Por qué es esto? Porque amo adecuadamente con los niños del país. Más tarde, el que llena para jugadores nacionales es todos los niños del país», dijo.

El político de Pan también le pidió a PSSI que no estuviera atrapado en un objetivo instantáneo, sino que se atrevió a preparar una base a largo plazo para el fútbol indonesio.

«Entonces, el presidente, porque hoy damos el objetivo de Pak Erick, seguimos la cuarta ronda de los clasificatorios de la Zona Asiática 2026», concluyó Arisal.