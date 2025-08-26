¡Miembro del DPR aludió a Erick Thohir, ¡detenga la naturalización del equipo nacional indonesio!

VIVA – La política de naturalización se ha convertido nuevamente en un tema candente en la reunión de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII junto con el Ministerio de Jóvenes y Deportes, Kemenkumham, y Pssi En el Edificio del Parlamento Indonesio, Central Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

El miembro de la Comisión XIII de la facción Pan, Arisal Aziz, hizo una visión crítica relacionada con los pasos de PSSI que consideró proponer un jugador naturalizado para Equipo nacional indonesio.

En esa ocasión, Arisal le preguntó al presidente de PSSI Erick thohir Realizar una evaluación masiva si Garuda no gana boletos para la Copa Mundial 2026.

«Pak Erick, presto atención a cada torneo, ya sea un torneo internacional, siempre se celebra la adición de jugadores externos o jugadores naturalizados», dijo Arisal Aziz frente al foro de reuniones.

Según él, el fútbol indonesio no solo debe depender de los descendientes. PSSI en realidad necesita prestar más atención al desarrollo de talentos nativos en el país.

«Soy Haji Arisal Aziz, miembro del Parlamento Indonesio de la Facción Pan, se destacó un poco sobre cómo PSSI puede crear jugadores de niños de niños», continuó.

Como se sabe, antes de la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026 en octubre, PSSI está procesando la naturalización de dos descendientes: Miliano Jonathans y Mauro Zijlstra.

Se proyecta que los dos jugadores aumentarán el poder de la línea de ataque del equipo nacional de Indonesia.

No solo eso, PSSI también propuso tres jugadores naturalizados para el equipo nacional femenino: Isabel Corian Kopp, Pauline Jeannette Van de Pol e Isabelle Nottet.

Para Arisal, este paso puede aumentar la fuerza del equipo. Sin embargo, enfatizó la importancia de un equilibrio entre la naturalización y el desarrollo de los actores locales.

«Si presto atención, si continuamos dejando esto, usted, padre, cada vez que hay un torneo que siempre nos pide aprobación de nosotros, estamos de acuerdo», dijo Arisal.

«Pero ya no estamos de acuerdo si esto continúa. ¿Cuándo construiremos fútbol? Realmente los jugadores son niños de niños, jugadores locales», continuó en un tono firme.

Los desafíos de Garuda en la cuarta ronda no son fáciles. Indonesia se incorpora en el Grupo B con dos equipos fuertes: Arabia Saudita e Irak.

Aun así, Arisal sigue siendo optimista de que el fútbol indonesio puede progresar si la base del entrenamiento se lleva a cabo en serio.

Incluso compartió su experiencia en la construcción de una academia de fútbol en West Sumatra, su ciudad natal.

«Lo siento, Sr. Erick, soy uno de los que aman el fútbol. Yo en mi pueblo en West Sumatra construí la academia de fútbol más grande de Indonesia. ¿Por qué digo lo más grande de Indonesia? Teniendo cuatro campos de fútbol», explicó.

Arisal enfatizó que la academia que despertó debido a su amor por los hijos de la nación. La esperanza, un día, los jugadores nacionales indonesios estarán completamente ocupados por el talento original del país.

«¿Por qué es esto? Porque amo adecuadamente con los niños del país. Más tarde, el que llena para jugadores nacionales es todos los niños del país», dijo.

Por esta razón, solicitó que PSSI no solo busque resultados instantáneos, sino que también se atreviera a preparar una estrategia a largo plazo.

«Entonces, el presidente, porque hoy damos el objetivo de Pak Erick, seguimos la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026», concluyó.