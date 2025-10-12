Miembro de una banda de motociclistas en Makassar muere después de chocar con un furgón

Jacarta – Una de cada tres personas es sospechosa de ser miembro pandilla de motociclistas experiencia accidente al chocar contra un furgón, cuando quería causar problemas en la calle.

El jefe de policía de Tamalate, comisionado Syarifuddin, dijo que la víctima había sido identificada. fallecido tras ser trasladado de urgencia al hospital de Bayangkara MacasarCélebes del Sur.

«El informe fue un accidente, hubo quejas del público, por lo que los miembros de la patrulla fueron directamente allí. El informe fue que chocó contra un furgón», dijo Syarifuddin, citado el domingo 12 de octubre de 2025.



Ilustración de un accidente de tráfico. Foto : ANTARA/Documentación personal

Explicó que el incidente ocurrió cuando pasaban por Jalan Daeng Tata Raya, distrito de Tamalate, en la madrugada del sábado 11 de octubre de 2025. Los residentes que vieron el incidente lo denunciaron inmediatamente a la policía.

Según la información obtenida, querían causar problemas en las calles andando en motocicletas. Como resultado del examen y registro en la escena del crimen (TKP), se encontraron evidencias de un lanzador y una flecha, también conocida como un arco.

Una persona identificada con las iniciales MA resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al hospital de Bayangkara, pero no pudieron salvarle la vida. Otras dos personas fueron declaradas seguras, una fue atendida en el hospital y la otra fue entregada a la policía de Panakukang porque estaba ingresada. lista de búsqueda de personas.

«Había tres personas. Se encontró un arma tipo arco afilado. Una persona fue llevada por su familia porque murió, otra todavía está siendo tratada en el hospital y otra fue llevada por miembros de la policía de Panakukang. Fue detenido porque estaba llevando a cabo una masacre en la zona», dijo.

Cuando se les preguntó si se vieron afectados por el alcohol mientras conducían y si el furgón chocado estaba estacionado o caminando por la carretera, Syarifuddin no dio más detalles porque aún se estaban recabando declaraciones de testigos.

Aparte de eso, cuando ocurrió el incidente, los residentes locales inmediatamente acudieron en masa para ver el accidente hasta que finalmente la policía llegó al lugar y los trasladó al hospital.

En el video que circula en las redes sociales se puede ver a los tres en la vía principal, uno de ellos tirado en la vía con el rostro cubierto de sangre fresca. El lugar del accidente también estaba rodeado de vecinos. También fueron vistos portando lanzadores y flechas. Mientras tanto, el furgón blanco fue golpeado y dañado en la parte delantera.