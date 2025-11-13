Miembro de Maluku Brimob apuñalado

Molucas, VIVA– Una persona miembros de brimob El Batallón C de Pioneros de la Policía de Maluku fue apuñalado por un hombre en la ciudad de Tual, Maluku. El autor de las iniciales PS fue detenido con éxito por la policía.

Este incidente ocurrió el lunes por la noche (11/10/2025), alrededor de las 21.30 WIT, que comenzó cuando hubo una discusión entre el perpetrador del PS y su propio tío, Refalu, que era miembro del Batallón C Pioneer de Brimob, alrededor de su pensión.

El incidente comenzó cuando Refalu recibió una llamada de uno de sus familiares preguntando dónde estaba. De esta conversación, Refalu recibió información de que su sobrina Nungsi acababa de ser víctima de violencia doméstica (KDRT) por parte de su marido PS debido a problemas económicos.

La policía de Tual publica el caso del apuñalamiento de un miembro de Brimob

Poco después, Nungsi fue a la casa de su tío para denunciar el incidente. Al escuchar la historia de su sobrino, Refualu tomó la iniciativa de acudir a la comisaría de Tual para realizar una denuncia. Sin embargo, cuando pasó por la sala de huéspedes de la pareja, vio al perpetrador del PS sentado frente a la habitación y trató de acercarse a él para reprenderlo y aconsejarlo.

«Sólo quería aconsejarle que no repitiera sus acciones, pero respondió en un tono grosero y parecía estar bajo la influencia del alcohol», dijo Refalu a los investigadores.

Las peleas son inevitables. Cuando la víctima estaba a punto de reprenderlo más, el perpetrador sacó unas tijeras de acero inoxidable por detrás e inmediatamente atacó el pecho de Refualu. La primera puñalada fue detenida con éxito, pero aun así alcanzó el lado izquierdo del cuerpo de la víctima. A pesar de que había arrojado al agresor al suelo, PS continuó intentando atacarlo hasta que la víctima decidió huir a la comisaría de Tual herida.

En el camino, el agresor persiguió a la víctima, pero la acción fue infructuosa. Luego, Refualu pidió a un mototaxista que lo llevara a la comisaría de policía de Tual para presentarse y pedir ayuda médica.

Los agentes de servicio de la policía de Tual inmediatamente siguieron el informe y llevaron a la víctima al Hospital Langgur, pero debido a que la sala de tratamiento estaba llena, la víctima fue remitida al Hospital Regional Karel Sadsuitubun para cuidados intensivos.

Tras el informe, el equipo de investigación de la policía de Tual arrestó inmediatamente al sospechoso PS y obtuvo pruebas en forma de tijeras médicas blancas de acero inoxidable.