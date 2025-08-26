Miembro de la tripulación de boxes de NASCAR Zachary Yager

El NASCAR El mundo se está tambaleando por el inesperado fallecimiento de Zachary Yager, un miembro de la tripulación de boxes muy respetado. Yager, de 35 años, fue encontrado fallecido después de un período de ser reportado como desaparecido. La causa de la muerte permanece sin revelar, dejando a la comunidad de carreras en estado de shock y especulación.

Conocido por su adaptabilidad, Yager ganó respeto en todo el garaje NASCAR por su capacidad de asumir casi cualquier papel en Pit Road.

«Mientras se desempeñaba como Jack Man esta temporada, Yager era conocido como miembro completo de la tripulación de boxes, que podía actuar en casi todas las posiciones en una tripulación de boxes de la pared. Yager anteriormente sirvió como portador de neumáticos y combustible además del papel de Jack Man». por toby Christie.

Yager recordado como un miembro versátil y respetado de la tripulación de boxes

Más allá de sus habilidades profesionales, aquellos que trabajaron junto a Yager lo recuerdan más por su personalidad y la energía que trajo al equipo.

«Absolutamente devastado. Zach fue un gran amigo en el trabajo … habló mucho sobre el crecimiento en Rochester», Elijah Burke dijo. «La broma de correr era que era un Doppelganger de Chris Buescher … siempre me divertí con eso. Siempre estaba sonriendo y era un guitarrista bastante consumado. Te extrañaré, Yager», agregó Burke.

Los equipos con los que trabajó también compartieron su dolor públicamente. Honran su papel no solo como miembro de la tripulación sino como parte de su familia de carreras.

«Estamos profundamente entristecidos por el inesperado fallecimiento de nuestro amigo y compañero de equipo, Zachary Yager», decía un Declaración de Thorsport Racing. «Era una parte importante de nuestra familia, y nuestros corazones están con sus seres queridos y la comunidad mientras lloramos esta pérdida juntos».

Aquellos más cercanos a él en Elite Race Services, la compañía de tripulación de boxes con la que había trabajado más recientemente, también expresó su conmoción por su repentino fallecimiento.

«Obviamente, nadie vio venir esto, y estamos en total incredulidad», dijo Cory DeMarco, propietario de Elite Race Services, en un Declaración a tobychristie.com. «Todos los muchachos envían nuestros pensamientos y oraciones a su padre y su familia, ahora mismo».

Desde RCR a Daytona 500 Glory: el viaje de la tripulación de boxes de una década de Yager

Zachary Yager, originario de Nueva York, construyó una carrera impresionante en los equipos de boxes de NASCAR de 2014 a 2024. Trabajó con los mejores equipos como Richard Childress Racing, Equipo Penske, Carreras de RFKy JTG Daugherty Racing, que más tarde se convirtió en Hyak Motorsports, según Joseph Srigley.

Su mayor logro llegó en 2023 cuando ganó el Daytona 500 con Ricky Stenhouse Jr. y JTG Daugherty Racing. Esta victoria mostró que podía actuar bajo presión en la etapa más grande de NASCAR, Karan Yadav declaró.

La carrera de Yager mostró su versatilidad. Richard Childress Racing se centró en el rendimiento constante. El equipo Penske enfatizó la ingeniería de precisión. RFK Racing valoraba el trabajo en equipo, y JTG usaba estrategias frescas y adaptativas. Su habilidad para ajustarse lo convirtió en un verdadero «cuchillo de utilidad» en las tripulaciones de boxes en todos los niveles.

Antes de la temporada 2025, Yager se mudó a Elite Race Services, una compañía con sede en Mooresville que ofrece equipos calificados a los equipos de NASCAR. Allí, tomó el papel de Jackman para RSS Racing en la serie Xfinity y Thorsport Racing en la serie Craftsman Truck.